Lando Norris, stoccata durissima da digerire: Verstappen gongola

Una durissima stoccata che ha lasciato senza parole Lando Norris e tutti i suoi tifosi. Il giudizio è inequivocabile

Lando Norris sembra quello più vicino ad insidiare la leadership di Max Verstappen in questa stagione. La crescita della McLaren, al momento forse la monoposto più prestazionale del lotto, è sotto gli occhi di tutti e non fa dormire sonni tranquilli a Horner e soci.

Lunga pausa estiva alle spalle per la Formula 1 che tornerà in pista in questo week end con il Gran Premio d’Olanda. A casa sua, Max Verstappen proverà a riprendersi quello che McLaren e Mercedes gli hanno tolto nelle ultime gare, ovvero la vittoria.

Prima gli acuti di Russell e Hamilton, poi Piastri in Ungheria, poi ancora Hamilton a Spa (per la squalifica del compagno di squadra). La vittoria al campione del mondo in carica manca dal 23 giugno, dal Gran Premio di Spagna. Un digiuno decisamente troppo lungo per i suoi standard e che deve essere interrotto il prima possibile.

Verstappen o Norris, il collega non ha dubbi

A Zandvoort è tutto pronto per celebrare nella giusta maniera il padrone di casa, con la solita marea orange che punta ad essere più rumorosa che mai. Un affetto nei confronti del campione in carica che potrà spingerlo anche oltre i limiti della sua Red Bull. Durante questi mesi è stata palese la crescita della McLaren e anche la Mercedes si è avvicinata moltissimo. Con queste premesse tenere dietro gli avversari non sarà di certo semplice.

Il vantaggio che Verstappen ha in classifica su Lando Norris, primo degli inseguitori, è di 78 punti, quando mancano 10 gare al termine del campionato. Un margine abbastanza rassicurante, a patto di ricominciare a macinare successi e piazzamenti sul podio come di consueto.

Tuttavia, stando a un collega che conosce bene Verstappen, Norris non riuscirà ad impensierirlo. Alexander Albon ha avuto il piacere di condividere il box della Red Bull con il tre volte iridato e ha imparato la lezione. Quando Verstappen è affamato non ce n’è per nessuno. Parlando ai microfoni di RacingNews365, Albon ha dichiarato: “Non so quanto Lando possa insidiare Max. La vedo più come una battaglia per il Mondiale Costruttori che per quello Piloti. Max si è trovato in questa posizione molte volte, mentre per Lando è una novità”. Vedremo se l’esperienza avrà ancora una volta la meglio.