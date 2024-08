Ritorno clamoroso in Formula, pronti 250 milioni: finalmente è la volta buona

La Formula 1 tra sorprese e grandi ritorni: si punta a riscrivere la storia con un maxi-investimento

Nel mondo della Formula 1 nulla è mai certo. La storia del Circus è costellata di colpi di scena, con circuiti che vanno e vengono, piloti che sorprendono e decisioni che cambiano il volto dello sport a quattro ruote più seguito al mondo. Ogni stagione porta con sé novità e imprevisti, rendendo questa disciplina una continua fonte di emozioni. Tra tutti i possibili ritorni e addii spunta anche quello di uno storico tracciato.

È questo il caso dell’Hockenheimring, uno dei circuiti più iconici del calendario europeo, che potrebbe presto tornare a far parte della Formula 1. Dopo anni di assenza e di speranze sempre più flebili, l’autodromo tedesco ha finalmente intrapreso un percorso di rinascita grazie all’intervento del Gruppo Emodrom, il nuovo proprietario del tracciato. Con un investimento colossale di 250 milioni di euro previsto nel prossimo lustro o al massimo decennio, Hockenheim si prepara a riscrivere la sua storia e quella del motorsport mondiale.

Il progetto di riqualificazione, approvato dal Consiglio Comunale di Hockenheim e già salutato con entusiasmo dagli appassionati, rappresenta un vero e proprio colpo di scena nel panorama della Formula 1. Da troppo tempo la Germania, patria di grandi campioni e di squadre leggendarie, manca all’appello nel calendario del campionato del mondo. L’ultimo Gran Premio disputato su suolo tedesco risale al 2019, e da allora le trattative per un ritorno sembravano essersi arenate tra difficoltà economiche e mancati accordi.

Il colosso Emodrom scommette sul futuro: 250 milioni per tornare alla ribalta

Ma ora, con il sostegno del Gruppo Emodrom e una visione chiara per il futuro, Hockenheim si candida a tornare nel gotha della Formula 1. La pista, già protagonista di una radicale trasformazione nel 2002 che divise i puristi del motorsport, si prepara a subire ulteriori modifiche che la renderanno un impianto all’avanguardia, in linea con gli standard richiesti da Liberty Media e dalla FIA per ospitare un Gran Premio. Non si tratta solo di una semplice ristrutturazione: l’obiettivo è creare un complesso multifunzionale che possa essere utilizzato tutto l’anno, non solo per le corse, ma anche per eventi di ogni genere.

L’entusiasmo attorno a questo progetto è palpabile, e non potrebbe essere altrimenti. Con l’annunciato debutto del team Audi in Formula 1 nel 2026, la Germania ha ora una possibilità concreta di riottenere un posto di rilievo nel calendario del campionato. Il ritorno di Hockenheim non sarebbe solo un trionfo per il motorsport tedesco, ma un segnale forte per tutto il Circus.

Nonostante l’ottimismo, gli stessi protagonisti di questa iniziativa mantengono un atteggiamento prudente. “Abbiamo lavorato dietro le quinte di Hockenheim per più di quattro anni per sviluppare il circuito come un leader nel mondo delle corse, e ora vogliamo realizzare i nostri progetti futuri” ha dichiarato Tim Brauer, direttore del gruppo Emodrom, al quotidiano ‘Welt’. “È chiaro che stiamo pensando anche alla Formula 1, ma esamineremo questi aspetti con grande cautela”. Parole che indicano una chiara determinazione a riportare la Formula 1 in Germania, ma con la consapevolezza che ogni passo deve essere ponderato con attenzione.

Il ritorno di Hockenheim sarebbe un evento epocale per la Formula 1 e per la Germania, e non sorprende che l’annuncio del progetto abbia già generato un enorme interesse. Dopo anni di incertezza, il circuito tedesco ha ora una nuova possibilità di tornare sotto i riflettori del mondo, e tutto lascia pensare che questa volta sia la volta buona.