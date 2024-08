Serie A, seconda giornata: il Napoli cerca il riscatto col Bologna, vita facile per l’Inter col Lecce?

Si avvicina la seconda giornata di Serie A. Dopo equilibri e sorprese del primo turno, sabato 24 agosto si riparte già con il secondo appuntamento stagionale: scopriamo insieme le gare più interessanti!

Sabato alle ore 18,30, il Milan di Fonseca si recherà al Tardini per affrontare il Parma di Pecchia. I rossoneri sono riusciti ad evitare una sorprendente sconfitta casalinga contro il Torino, all’esordio, chiudendo le ostilità sul 2-2. Davanti a loro ci saranno i ducali, anch’essi reduci da un pareggio (1-1 al Franchi).

Il Diavolo ha vinto le due ultime gare disputate in questo stadio e anche in questo confronto parte con i favori del pronostico: la vittoria del Milan pagherebbe 1,70 volte la posta su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic è a 1,68. Non è da escludere che la prima frazione di gioco possa essere equilibrata: segnaliamo la quota del “Parziale-finale X/2”, su Planetwin365 a 4,89; su Betclic 3,90 e su WilliamHill 4,80.

Sempre nella serata di sabato 24 agosto, si giocherà Inter-Lecce. I nerazzurri hanno pareggiato la sfida d’esordio contro il Genoa e ora proveranno a conquistare tre punti che sembrano quasi scontati. Contro i salentini, infatti, la Beneamata ha vinto le ultime dieci partite disputate a San Siro. Segnaliamo la quota del “Parziale-finale 1/1” a 1,61 su Planetwin365 e WilliamHill, con Betclic che lo propone a 1,46.

Attenzione ad un’ipotesi che potrebbe essere remunerativa: parliamo dell’“Handicap 1 (-2)”, che indica un successo con almeno tre reti di scarto da parte dell’Inter: la quota è di 2,66 su Planetwin365; su WilliamHill 2,60 e su Betclic 2,49. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 4-1 finale in favore dell’Inter: su Planetwin365 la quota è di 17,56; su WilliamHill 17 e su Betclic 15.

Altro match da attenzionare è Napoli-Bologna, in programma domenica sera. Due compagini che hanno vissuto una stagione assai differente e il cui percorso, in questa stagione, non è di facile lettura. I partenopei hanno incassato una sconfitta pesantissima all’esordio col Verona, mentre i felsinei hanno pareggiato con l’Udinese davanti ai propri tifosi.

Un’affermazione della squadra di Conte viene bancata a 1,90 da Planetwin365, su Unibet a 1,86 e su Betclic a 1,85. Interessante anche la quota dell’Over 2,5: su Planetwin365 si parla di 1,90 volte la posta; su Betclic 1,87 e su Unibet 1,95.