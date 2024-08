Brutte notizie per Hamilton: assenza pesante alla Ferrari

Anche i legami più radicati presto o tardi devono sciogliersi: Hamilton pronto ad affrontare un nuovo destino nell’avventura ferrarista

Nel mondo dello sport, i più grandi campioni spesso non brillano da soli. Michael Jordan aveva Scottie Pippen al suo fianco, un alleato insostituibile nei momenti cruciali. Lionel Messi ha potuto contare sul supporto e la genialità di Xavi e Iniesta al Barcellona. Nel motociclismo, Valentino Rossi non sarebbe stato lo stesso senza l’amico e confidente Alessio ‘Uccio’ Salucci, sempre al suo fianco fin dai primi passi nelle corse. Allo stesso modo, Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha avuto Peter ‘Bono’ Bonnington, il suo ingegnere di pista di fiducia, il quale ha giocato un ruolo chiave nel costruire il successo del pilota inglese.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Bonnington, l’uomo che ha condiviso con Lewis ogni successo e ogni delusione dal suo arrivo in Mercedes, sarà promosso all’interno della squadra tedesca, assumendo un ruolo simile a quello di Gianpiero Lambiase in Red Bull. La scuderia austriaca, all’inizio del 2023, ha infatti promosso Lambiase a un ruolo di maggiore responsabilità, pur mantenendolo come ingegnere di pista di Max Verstappen.

La Mercedes sembra intenzionata a seguire lo stesso percorso, affidando a Bonnington un incarico di maggiore peso all’interno della squadra, continuando comunque a fargli seguire un pilota. È molto probabile che il ‘nuovo allievo’ di ‘Bono’ sarà il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli, destinato a debuttare presto in Formula 1.

Questo scenario, se da un lato rappresenta un’opportunità straordinaria per Bonnington e un chiaro segnale di continuità in casa Mercedes, dall’altro pone Hamilton in una posizione scomoda. Il pilota inglese si troverà a guidare per la Ferrari, il team più iconico della storia della Formula 1, senza la sua spalla tecnica di fiducia, un compagno che lo ha supportato e guidato nei momenti decisivi della sua carriera.

La nuova sfida di Hamilton in Ferrari: un cambio di guardia totale

Per Hamilton, l’assenza di Bonnington rappresenta più di un semplice cambio di ingegnere di pista: è la perdita di un partner con il quale ha costruito un rapporto di fiducia e comprensione profonda, un legame affinato attraverso anni di collaborazione stretta. La sinergia tra pilota e ingegnere di pista è cruciale in Formula 1, dove ogni dettaglio, ogni sfumatura, può fare la differenza tra vincere o perdere.

Alla Ferrari, Hamilton dovrà adattarsi a lavorare con un nuovo ingegnere, con tutte le probabilità Riccardo Adami, che attualmente segue Carlos Sainz. Adami è un professionista di grande esperienza, ma costruire il tipo di rapporto che Lewis ha avuto con Bonnington richiederà tempo, soprattutto in un ambiente come quello della Ferrari, notoriamente complesso e carico di aspettative.

Con Hamilton diretto a Maranello e Bonnington destinato a nuovi ruoli in Mercedes, si chiude un capitolo straordinario nella storia recente della Formula 1. I due protagonisti, che insieme hanno dominato l’era turbo-ibrida della categoria, si troveranno ora a intraprendere strade diverse, in un momento cruciale delle rispettive carriere.

Questa separazione, inevitabilmente, solleva interrogativi su come Hamilton affronterà il futuro e se sarà in grado di replicare il suo successo in un ambiente completamente nuovo. La sfida per il campione britannico si preannuncia in salita, la strada verso l’ottavo titolo mondiale potrebbe essere più impervia di quanto si potesse immaginare. Ma se c’è una cosa che la storia ha insegnato, è che i grandi campioni sanno adattarsi, e Hamilton avrà ora l’opportunità di dimostrarlo una volta di più, anche senza il suo fidato ‘Bono’ al suo fianco.