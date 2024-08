Djokovic pronto al ritiro: annuncio e addio

Si torna a parlare del possibile ritiro dal tennis di Novak Djokovic, che dopo gli ultimi trionfi dovrà decidere cosa fare in futuro

Anche se ha perso la vetta del ranking ATP e non ha ancora vinto alcun torneo del grande slam, Novak Djokovic ricorderà per sempre con gioia questo 2024. In particolare perché è riuscito a portare a casa un successo che ha inseguito per anni e che era divenuto un cruccio per il serbo.

Il forte tennista serbo ha infatti conquistato la medaglia d’oro al torneo olimpico di tennis, durante i giochi di Parigi 2024. Djokovic ha dominato nel singolare maschile, superando in finale uno dei suoi rivali più acerrimi, il giovane spagnolo Carlos Alcaraz. Come detto Nole inseguiva la medaglia da tanto tempo e dopo averla ottenuta è persino scoppiato in lacrime di gioia e di tensione spezzata.

Dopo tale traguardo Djokovic avrà ancora voglia e motivazione di mettersi in gioco? Una domanda che tutti i tifosi del fuoriclasse serbo si stanno ponendo, visti i 37 anni di età ed i numerosi trofei vinti in carriera. Una risposta ha provato a darla Chris Evert, ex tennista statunitense intervistata da ESPN.

La Evert svela il destino di Djokovic: ha ancora un obiettivo

Secondo il parere della Evert, ancora non si potrà parlare di ritiro dal tennis per Novak Djokovic. Nonostante la medaglia olimpica, il serbo ha intenzione di continuare la sua carriera e mettersi in mostra nei tornei più prestigiosi. Anche se un obiettivo potrebbe fargli cambiare idea repentinamente.

“Se vincesse il 25° Slam della carriera credo che smetterebbe di giocare – ha detto la Evert – Supererebbe il record che condivide con Margaret Court e dovrebbe avere la stessa motivazione ed energia vista alle Olimpiadi. Per lui vincere i giochi era un obiettivo importante, ma ora si fa sul serio. Se vincesse un altro Slam avrebbe il permesso morale di fermarsi”.

Tutta l’attenzione è dunque posta sugli US Open, il prossimo torneo di primo livello a cui Djokovic parteciperà tra pochi giorni. Se il fuoriclasse 37enne dovesse riuscire a vincere a Flushing Meadows allora raggiungerebbe l’ennesimo traguardo e potrebbe seriamente pensare al ritiro ed a nuovi progetti per la propria vita personale.

“Lo vedo in ottima forma, motivato il giusto. Sarebbe incredibile vederlo vincere un altro Slam, diventerebbe il tennista più forte di sempre in ambito maschile” – ha concluso Chris Evert, facendo il tifo per un nuovo trionfo di Nole.