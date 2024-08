Fonseca all’esame del Tardini, Baroni a Udine: le formazioni ufficiali di Parma-Milan e Udinese-Lazio

Il Milan di Paulo Fonseca affronta alle 18:30 il Parma, che nella prima di campionato a fatto diventare matto Palladino sempre fra le mura amiche: al Tardini i rossoneri proveranno a raccogliere quei tre punti che contro il Torino non sono stati raccolti, contro un avversario altrettanto ostico.

Lo stesso proverà a fare Marco Baroni a Udine dopo il 3-1 dell’esordio contro il Venezia: i friulani hanno fermato sull’1 a 1 il Bologna all’esordio e ancora non possono godersi il nuovo arrivato Alexis Sanchez, out per infortunio.

Parma-Milan le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Fonseca

Udinese-Lazio le formazioni ufficiali

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni