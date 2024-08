Il Parma fa la pelle al Milan: Fonseca perde 2-1. Cade anche la Lazio a Udine

Dopo il pari ottenuto contro il Torino, il Milan non riesce a rimediare al Tardini contro il Parma. I rossoneri di Paulo Fonseca sono andati immediatamente in svantaggio per la rete lampo di Man, serivto da Valeri dalla fascia opposta e lasciato libero di colpire sottorete. Nella ripresa ecco la reazione. Prima con la traversa colpita da Reijnders, poi con la rete arrivata sull’asse Theo Hernandez-Rafa Leao, con il portoghese che in area serve Pulisic, che insacca. A più di un quarto d’ora dalla fine però il colpo da ko dei gialloblu: contropiede micidiale, finalizzato al meglio da Cancellieri.

Sconfitta anche per la Lazio, che a Udine. Pronti-via ecco il gol di Lucca al 5′ minuto su pregevole assist di Thauvin, che poi è abile a raddoppiare al 49′ per i bianconeri. La rete arriva con una lunga discesa del numero 10, non contrastata efficacemente dai biancocelesti: il francese entra in area e batte Provedel. Nonostante l’inferiorità per il rosso a Kamara al 68′, i friulani resistono ed incassano solo la rete inutile di Isaksen al 95′.