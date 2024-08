Leclerc confessa tutto: odio alla Ferrari

Charles Leclerc ha parlato dei rapporti con Sainz in Ferrari. Sembra incredibile, ma è successo davvero. Ecco cosa ha detto il pilota monegasco

La stagione di Charles Leclerc è stata finora in chiaroscuro. Il pilota della Ferrari è partito molto bene, riuscendo finalmente a vincere il Gran Premio di Monaco, quello di casa che ha inseguito a lungo nel corso della sua carriera. Dopo la vittoria a Montecarlo, sembrava addirittura che la Ferrari potesse impensierire la Red Bull nel mondiale costruttori, ma le cose sono andate in maniera completamente diversa. E, forse, anche in una direzione che i vertici della rossa non hanno previsto ad inizio stagione.

Dopo Monaco è iniziato un lungo periodo di crisi della scuderia italiana che non è ancora terminato. Le due monoposto in pista hanno sofferto tantissimo, gli aggiornamenti non hanno portato alcun miglioramento nelle prestazioni, costringendo Leclerc e Sainz a tornare indietro e a scegliere i pacchetti di inizio stagione. McLaren e Mercedes sembrano aver avvicinato tantissimo la Red Bull, mentre la Ferrari è la quarta forza in pista.

Servirà quindi una scossa tanto nel team quanto tra i piloti. Ed a proposito dei rapporti interni, Leclerc ha lriasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha parlato del suo legame con Carlos Sainz.

Leclerc: “Bel rapporto con Carlos, ma ci siamo odiati”

Charles Leclerc ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Beyond The Grid’ nelle quali ha parlato anche del suo rapporto con Carlos Sainz, il pilota spagnolo con il quale ha condiviso il box negli ultimi anni. L’iberico passerà alla Williams l’anno prossimo e sarà sostituito da Lewis Hamilton, ma Leclerc ha usato parole molto affettuose nei confronti del compagno di squadra uscente, anche se non sono certamente mancate le tensioni, sia in pista che fuori.

Ecco un breve estratto dell’intervista: “Carlos mi mancherà come persona, andiamo d’accordo, ma in questo sport tutto viene portato all’eccesso. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto, ma ci sono stati momenti in cui io l’ho odiato e lui ha odiato me”.

Rispetto ma anche odio quindi tra i due che come sottolineato da Leclerc hanno comunque gli stessi interessi “ma non vedevamo le cose allo stesso modo. Poi si parla e si aggiusta tutto. Spesso ci siamo parlati e confrontati”.

Leclerc ha parlato anche del rapporto con i suoi vecchi compagni di squadra, sottolineando il bel legame che ha sempre avuto con tutti, anche con Sebastian Vettel: “Non credo di aver mai avuto un cattivo rapporto con un compagno di squadra, ma fa parte del mio carattere”.