Michael Schumacher commuove i fan: foto da brividi

Un’immagine di Michael Schumacher non può non commuovere i suoi tifosi storici e tutti gli appassionati di automobilismo

Mentre il Mondiale 2024 di Formula 1 sta ripartendo dopo la pausa estiva, si torna a parlare in questi giorni del destino e della vita privata di Michael Schumacher. Ovvero di uno dei campioni assoluti di questo sport, leggenda tra anni ’90 e 2000 che ha fatto sognare generazioni di appassionati.

Tutti sanno però quale destino fatale ha coinvolto Schumacher, ormai più di dieci anni fa. L’incidente gravissimo mentre era sulla neve con la sua famiglia, in località Meribel a sciare in tranquillità. La sfortuna ha voluto che Schumi perdesse l’equilibrio andando a sbattere proprio su delle rocce, procurandosi un forte ematoma celebrale.

Quella fatale caduta del dicembre 2013 ha cambiato per sempre la vita di Schumacher. Il tedesco ha affrontato interventi delicati, un periodo di coma farmacologico e lunghe terapie. Se l’è cavata, ma ad un carissimo prezzo: è costretto da un decennio a non uscire di casa, a continuare tutte le terapie mediche del caso senza più mostrarsi al proprio pubblico né a condurre una vita sociale come in precedenza.

La tenera foto di Schumacher ed il ricordo del campione che fu

Da quel momento c’è il massimo riserbo da parte della sua famiglia rispetto alle reali condizioni di Schumacher. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 continua a vivere nella privacy più totale, mentre sono pochissime le persone di fiducia, a parte i familiari, che hanno il permesso di fargli visita.

Tra questi spiccano il suo ex team principal Jean Todt, con cui ha condiviso gioie e dolori durante il periodo in Ferrari. Oppure il collaudatore Luca Badoer e ovviamente suo fratello Ralf Schumacher, anch’egli ottimo pilota in F1. I tifosi spesso pensano con grande nostalgia e tristezza ai tempi trionfali del Kaiser.

Nelle ultime ore un account su X legato proprio a Schumacher ed alle sue prodezze su pista ha pubblico una foto a dir poco tenera e commovente. Uno scatto rubato molti anni fa nel paddock Ferrari, che vede uno Schumi rilassato e sorridente scherzare con sua moglie, Corinna Betsch. Un’immagine che non ha una data precisa, ma sicuramente risalirà agli anni delle vittorie con la Rossa.

La Betsch è sposata con Schumacher dal lontano 1995, un legame indissolubile e di lunga data. I due hanno dato alla luce due figli: Gina-Maria, esperta di equitazione, e Mick, che sta provando a seguire le orme del padre nell’automobilismo. Fa davvero impressione vedere la serenità e la felicità nei volti di Michael e Corinna, ignari entrambi di quello che il destino avrebbe riservato anni dopo alla loro famiglia.