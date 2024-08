Milan, Fonseca dopo il ko: “È difficile da spiegare. Non difendiamo da squadra”

Dopo il ko di Parma, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha risposto alle domande di DAZN.

Milan fuori tempo nella pressione della manovra del Parma e gli errori: “È difficile da spiegare. Non comincia da Musah, comincia più avanti. In generale difensivamente abbiamo fatto molto male, è impossibile vincere quando difendi così. Non abbiamo difeso come squadra, ma anche individualmente abbiamo sbagliato i duelli. Siamo arrivati sempre tardi in pressing, sempre a lasciare spazio, marcature preventive sbagliate. Tante cose sbagliate difensivamente, impossibile vincere una partita così quando fai così tanti errori e permettiamo ad una squadra come il Parma di creare tante situazioni”.

Le difficoltà degli attaccanti nella pressione: “Devo dire che sono sempre il principale responsabile per quello che succede con la squadra, mi assumo la responsabilità e non voglio sottrarmi a questo. Mi sembra però chiaro che ci sia un problema collettivo di atteggiamento difensivo e di aggressività. Poi si guarda solo il difensore, ma i difensori soffrono tanto per la facilità con cui giocano gli altri”.

È un problema di atteggiamento o di car caratteristiche dei giocatori? “Tutto, penso che è tutto. Questa squadra ha un problema generale. Col Torino non abbiamo pressato troppo alto e abbiamo avuto dei problemi. Oggi abbiamo cercato di avere giocatori per pressare più alto e abbiamo avuto dei problemi. Quando gli altri escono dalla pressione è difficile rimanere compatti e recuperare posizione. Quando recuperiamo posizione siamo una squadra passiva. Ci sono tante cose, mi sembra un problema di atteggiamento, di energia e di voglia di difendere come squadra”.

Si aspettava di avere tutti questi problemi dopo il precampionato positivo? “No. La verità è che abbiamo fatto una buona prestagione ma arriviamo qui, nella nostra realtà. È sempre più facile giocare contro le grandi squadre, si è più motivati. Arriviamo qui nella nostra realtà e abbiamo avuto un cambiamento difficile da capire. Durante la settimana, quando prepariamo le nostre strategie la squadra fa bene. Arriva la partita e cominciamo così, è difficile da spiegare”.