ESCLUSIVA SI Pedullà: “Juve, Nico Gonzalez in chiusura: le cifre dell’operazione”

La Juventus prenderà un paio di esterni offensivi nonostante la priorità della Vecchia Signora è al momento Teun Koopmeiners, con la trattativa per l’olandese che sembra non essersi sbloccata dopo l’accordo con il calciatore.

A un passo l’arrivo di Nico Gonzalez in pole da settimane, con i viola che valutano l’argentino intorno ai 40 milioni di euro: l’ex Stoccarda ha deciso di lasciare Firenze, con Cristiano Giuntoli che sta per chiudere l’operazione sulla base di 38 milioni di euro, bonus compresi come rivelato da Alfredo Pedullà.

Parti vicinissime dopo la chiusura dell’operazione per Pierre Kalulu con la dirigenza che sta lavorando su più fronti: Sancho e Conceicao, tra i profili ricercati dal club bianconero.