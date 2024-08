Bologna, operazione sgambetto al Maradona

L’esordio è stato a metà per il Bologna di Vincenzo Italiano, che non è riuscito a tenere il vantaggio contro l’Udinese. Così al Dall’Ara il campionato dei felsinei si è aperto con un pareggio. Questa sera parte l’operazione sgambetto: a Napoli per fare la voce grossa. In ottica formazione Castro il riferimento avanzato, alle sue spalle il tridente fisicità e fantasia composto da Orsolini, Ndoye e Fabbian.

La probabile formazione:

Bologna (4-2-3-1) Skorupski, Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro