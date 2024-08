Botta e risposta alla Red Bull: mazzata tremenda

In casa Red Bull è tempo di pensare al futuro, ma non sembrerebbe esserci grande unità di intenti tra i vertici del team: la situazione

La Formula 1 ha appena fatto ritorno dalla pausa estiva ma l’attenzione di molti team è già proiettata alla stagione che verrà: è il caso ad esempio della Red Bull, impegnata nella definizione della line up del futuro. A tal riguardo c’è grande fermento al quartier generale di Milton Keynes, dove nelle ultime ore si è anche registrata qualche schermaglia tra due figure apicali.

Il punto interrogativo più grande nella compagine anglo-austriaca è: chi affiancherà Max Verstappen e Yuki Tsunoda nel quartetto 2025? L’olandese e il nipponico, infatti, sono già sicuri di un posto in griglia tra le file di Red Bull e Racing Bulls Visa Cash App (la squadra satellite delle ‘lattine’). I piloti in bilico sono dunque Sergio Perez e Daniel Ricciardo. Il messicano potrebbe essere rimosso dall’incarico, nonostante sia fresco di rinnovo biennale, a causa dello scarso rendimento in pista. Discorso simile per l’australiano, mai tornato al top dopo la disastrosa esperienza in McLaren e la successiva parentesi sabbatica.

Red Bull, Marko spinge per Lawson ma Horner frena: il botta e risposta

E veniamo, dunque, alla schermaglie. Fosse per Helmut Marko, infatti, al posto di Perez o Ricciardo dal prossimo anno vi sarebbe un giovane pilota che ha già debuttato in Formula 1 dando ottimi segnali. Ci riferiamo al classe 2002 neozelandese Liam Lawson. “Nel 2025 sarà su una delle nostre quattro macchine”, ha affermato il super-consulente di Graz ai microfoni di Kleine Zeitung, riferendosi proprio al nativo di Hastings. Una dichiarazione che, però, non ha trovato riscontri nel team principal Christian Horner, il quale ha smentito la notizia parlando di tempi ancora prematuri per prendere una decisione.

“Beh, non c’è niente di sicuro”, ha risposto Horner glaciale in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sports’ durante la quale è stato interrogato sull’argomento. “Al momento mancano ancora alcune settimane. Beh, non c’è niente di sicuro”, ha poi ribadito il manager britannico. Che ha poi chiosato sottolineando la situazione di Perez e ciò che prevede il suo contratto (clausola rescissoria a seconda delle prestazioni, ndr). “Credo che per Daniel e Liam ci siano delle opzioni all’interno dei loro accordi di cui ovviamente non parleremo in pubblico fino a quando le cose non saranno concluse”.

Staremo a vedere come andrà a finire. Intanto, certo è che tale “botta e risposta” rende bene l’idea di quanto all’interno della Red Bull vi sia poca comunicazione e scarsa unità di intenti da qualche mese a questa parte.