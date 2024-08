Incontro e colpaccio Ferrari: retroscena clamoroso

Un colpo di scena clamoroso in Ferrari: spunta l’incredibile retroscena che riguarda il grande sogno di mercato della scuderia di Maranello

Il presente parla di una Ferrari in difficoltà, le cui chances di lottare per i vertici sembrano essersi ridotte al lumicino dopo gli aggiornamenti che hanno compromesso le prestazioni della SF-24. Qualcosa si è rotto, è evidente, al punto che sembra trapelare poca fiducia per questa seconda parte di stagione.

Si lavora al presente ma soprattutto al futuro, ad un 2025 che dovrà necessariamente dare delle risposte vincenti ai tifosi stufi – da anni – di incassare delusioni e brutte figure. Serve un cambio di marcia, forse una vera e propria rivoluzione all’interno del box. In tal senso qualcosa si sta già muovendo da un po’. Il mondo della Formula 1 è rimasto sotto shock quando lo scorso 1 febbraio la Scuderia di Maranello ha annunciato l’accordo pluriennale con Lewis Hamilton, in scadenza con Mercedes ed ormai quindi prossimo a vestirsi di rosso.

Su ‘Profondo Rosso’, il suo blog, l’esperto Leo Turrini si è dedicato nelle scorse ore a rispondere ad alcune domande dei lettori che hanno portato ad una rivelazione pazzesca per quel che riguarda la Ferrari ed un colpo in particolare. Quello legato alla firma di Adrian Newey che per mesi ha affollato i pensieri della Scuderia di Maranello. Secondo quanto riferito da Turrini c’è stato un incontro con il presidente della Ferrari John Elkann.

Newey-Ferrari, l’annuncio su incontro e firma

“Era febbraio e la Ferrari aveva da poco annunciato la firma di Hamilton. Ho avuto il piacere di incontrare John Elkann, eravamo solo lui ed io”. Una chiacchierata informale nella quale Elkann ha condiviso con l’opinionista l’idea di ingaggiare Newey che in quel momento non se la passava di certo bene in Red Bull.

Un’operazione complessa in quelle particolari settimane visto che il genio dell’aerodinamica non aveva chiuso ancora i rapporti con la Scuderia di Milton Keynes. Turrini ha rivelato come Newey nutra un grande amore per la Ferrari, pur mostrando una certa titubanza nel trasferirsi in Italia. E sarebbe proprio questo il grosso ostacolo del suo approdo a Maranello: un cambio totale di stile di vita che Newey non sembrerebbe troppo felice di compiere. “Non è corretto sostenere che chi guida la scuderia sia incompetente se alla fine non arriva Newey in Ferrari”.

“Si tratterebbe di una scarsa comprensione di dinamiche professionali e dei tratti umani che influenzano le decisione di personaggi così importanti”. Nonostante l’incontro con Elkann, dunque, sembra che la pista che porta al progettista inglese sia molto più complicata del previsto. E secondo le ultime indiscrezione Aston Martin e Lawrence Stroll sembrano aver ormai superato ogni tipo di concorrenza per la firma del fenomeno Red Bull.