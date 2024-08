Juve, Motta: “Mi sento un allenatore fortunato. Danilo è da valutare”

Thiago Motta, tecnico della Juve, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Verona.

Le ultime caratteristiche per completare la rosa?

“Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori con caratteristiche diverse e funzionali alla nostra squadra. Tutti hanno le stesse possibilità di poter giocare. Mi sento un allenatore fortunato”.

Come sta Danilo?

“Danilo ha preso una botta in allenamento e non si è allenato. Oggi valuteremo come sta”.

Come sta Milik? Mbangula può giocare a destra?

“Milik non è ancora recuperato. Mbangula vale quello che ho detto prima. Ha caratteristiche funzionali. Dipenderà dal ragazzo e da quello che ha dimostrato in allenamento”.

Kalulu lo vede meglio a destra o al centro?

“L’ho visto molto bene e si è inserito bene nel gruppo. Lo vedo molto bene e può giocare anche al centro come ha fatto al Milan”.

Mercato? “Come ho detto le ultime volte, stiamo lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva e lo avete visto. Pensiamo all’Hellas Verona, questa è la nostra concentrazione adesso”.

Quali sono le cose migliori che le ha lasciato la partita col Como?

“i tre punti. Subito ti rispondo: i tre punti. La cosa più importante è il risultato. Alla fine è chiaro che per avere e per arrivare a un risultato ci sono tante cose dietro che dobbiamo fare bene. Abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, abbiamo fatto molto bene a leggere i momenti della partita, capire cosa richiede e cosa bisogna fare in certi momenti. Come squadra abbiamo fatto molto bene. Sicuramente possiamo migliorare su tutto, però è stata una bella prima prova che però resta alle spalle e adesso pensiamo alla prossima partita, complicata come tutte le partite. Come tutte le partite di serie A contro l’Hellas Verona “.

Quanto è cambiata la sua vita da quando è allenatore della Juve?

“La mia vita è bellissima. Mi sveglio al mattino presto con grande entusiasmo per fare allenamento. Mi trovo con persone straordinarie che mi danno grande entusiasmo. I ragazzi hanno una grande voglia di lavorare e migliorare. Mi sento un privilegiato a fare questa vita”.

Quanto sarà importante avere il giusto equilibrio?

“Non solo contro di loro, ma con tutte le squadre bisogna avere equilibrio. Tutte le squadre hanno le loro caratteristiche, ma contano tantissimo le due aree. Qui si vincono o perdono le partite. Noi dobbiamo essere attenti e determinati per far la partita che vogliamo fare”.

Può giocare Savona?

“Mi piace tutto di Savona. Mi piace il suo impegno e sempre molto attento e preparato. È un ragazzo molto preparato e questo è merito del settore giovanile. Lui e altri ragazzi daranno un grande aiuto alla nostra squadra”.

Chi sarà il capitano?

“Il ruolo del capitano non è solo nello spogliatoio, ma ovunque. Lui deve trasmettere quello che siamo noi. Ho scelto chi sarà il capitano e domani lo vedrete”.

Può giocare Douglas Luiz?

“Non sono disponibili, Weah, Thuram, Adzic e Milik. Valuteremo Danilo. Poi abbiamo ancora un allenamento per decidere la formazione. C’è chi gioca e chi giocherà. Io sono molto attento a chi giocherà”.

Che giocatori sono Nico e Conceicao?

“Sono giocatori forti ed è per questo che verranno nella nostra squadra. Tutti i giocatori che arriveranno ci daranno una grande mano per essere competitivi fino alla fine”.

Per escludere giocatori importanti come Danilo e Douglas Luiz vuol dire che hanno lavorato meno bene?

“No”.