NBA, follia LeBron con Curry e Durant: il piano per giocare insieme

LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry potrebbero giocare insieme in NBA. La notizia ha lasciato tutti i tifosi senza parole, ecco quando potrebbe accadere

Nonostante la rivalità, LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant hanno dimostrato di essere molto affiatati nel corso dell’ultima edizione dei Giochi Olimpici. Gli Stati Uniti hanno portato a casa l’ennesima medaglia d’oro e le tre stelle della nazionale statunitense hanno giocato una pallacanestro stratosferica, seppur a tratti. Anche se si avvicinano al termine della loro carriera, non hanno nessuna intenzione di mollare, soprattutto James, arrivato quasi a quaranta anni ormai.

I tifosi sognano di vederli tutti insieme nella stessa squadra e sembra che questa ipotesi non sia così lontana dalla realtà. Potrebbe succedere il tutto alimentato dalla volontà dei tre campioni. Fino ad oggi, tra Curry e James c’è sempre stata una rivalità/amicizia piuttosto accesa, nata quando i Cleveland Cavaliers e i Golden State Warriors hanno lottato per il titolo. Da un lato Durant e Curry, dall’altro LeBron James, ma adesso potrebbe cambiare tutto. Ecco in che modo.

James, Curry e Durant nella stessa squadra NBA nel 2026?

Steph Curry, LeBron James e Kevin Durant potrebbero vestire ancora una volta la stessa maglia a partire dal 2026, ma questa volta non per rappresentare Team USA, bensì per giocare insieme in NBA. Lo scenario è più percorribile di quanto si possa pensare perché le tre stelle del campionato a stelle e strisce hanno il contratto in scadenza proprio nel 2026, anno in cui la lega americana dovrebbe aprire le porte ad una nuova franchigia con sede a Las Vegas.

Per l’NBA sarebbe straordinario se la nuova franchigia avesse immediatamente un livello di competitività altissimo, con James, Curry e Durant potrebbe lottare immediatamente per il titolo. Queste tre stelle sarebbero perfette se riuscissero a trovare un accordo economico con la franchigia del Nevada che possa rientrare nei tetti salariali. I tre campioni chiuderebbero la carriera giocando insieme, promuovendo una nuova squadra in NBA. È lo scenario perfetto, ma è necessario che tutti vadano nella direzione corretta.

In NBA c’è il salary cup, quindi Curry, James e Durant dovrebbero abbassare le loro pretese per giocare insieme come evidenziato nello scenario descritto da ‘Dunkest.com’. Nella stagione 2025/26, i tre giocatori incasseranno uno stipendio superiore ai cinquanta milioni di dollari, quello di Curry arriverà anche a sfiorare quota sessanta milioni. Per questo motivo, sarà assolutamente necessario che i tre fuoriclasse accettino di abbassare il proprio salario.

Se i big three firmassero accordi intorno ai 30 milioni di dollari ciascuno poi due giocatori come Harris e Poeltl, entrambi free agent proprio quell’anno, potrebbero completare il quintetto ipotetico permettendo alla franchigia di stare nei limiti. Al momento ad ogni modo è solo una speculazione ma intanto i fan già sognano questo nuovo team.