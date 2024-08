Ultime sul Napoli da Alfredo Pedullà: “Il Napoli potrebbe avere un tesoretto di circa 15 milioni da investire sulla fascia destra: aveva già cercato Dedic (valutazione più alta), ha sondato Tchatchoua , potrebbe esserci una new entry. Vedremo. Cheddira sarà probabilmente liberato nelle prossime ore per l’ Espanyol , Ngonge piace sempre alla Roma (e non solo), Gaetano e Folorunsho vanno seguiti e le possibili destinazioni sono note”.