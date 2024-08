Verstappen in Mercedes: hanno annunciato la data

Il futuro di Max Verstappen sotto la lente d’ingrandimento: spunta l’annuncio sulla Mercedes

Saranno mesi caldi, a dir poco bollenti, per quel che concerne il mercato piloti. E tra i nomi più importanti che stanno già monopolizzando l’attenzione non può che esservi quello di Max Verstappen, avvicinato a più riprese ad un suo passaggio in Mercedes.

Per l’addio alla Red Bull e l’approdo alla corte di Toto Wolff, nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha di fatto svelato la data del possibile matrimonio tra l’olandese e la Mercedes. Ma andiamo con ordine. L’ex fondatore dell’omonima scuderia, Eddie Jordan, è tornato a parlare e come consuetudine lo ha fatto in maniera tutt’altro che banale. Al centro delle sue dichiarazioni il futuro di Max Verstappen che sarebbe già stato ipotizzato da un po’. Addio Red Bull, potrebbe essere la Mercedes ad accogliere il campione olandese che – salvo disastri – si avvia a conquistare il suo quarto campionato del mondo.

Durante il podcast ‘Formula For Success’ Jordan ha ribadito come al fianco di Verstappen, nel 2025, vi sarà un nuovo pilota. Grande occasione per Liam Lawson che, verosimilmente, andrà a rimpiazzare il deludente Sergio Perez. Checo, che ha già rischiato il licenziamento poco prima della sosta estiva, adesso non ha scampo secondo quanto riferito da Eddie Jordan.

Clamoroso Verstappen-Mercedes: annuncio ufficiale

La domanda del suo ‘compagno’ in diretta David Coulthard ha poi riguardato proprio il futuro di Super Max, con Jordan che ha a questo punto ribadito come il figlio di Jos rimarrà dov’è – ovvero in Red Bull – per il 2025 e che sarà affiancato da Lawson. “La mia previsione è che Max vincerà sia il titolo di quest’anno che quello del 2025”.

“Per il 2026 vedo molto forte la Mercedes, in molti si precipiteranno per essere lì”. Tra questi, pare proprio possa esserci pure Max Verstappen la cui permanenza alla Scuderia di Milton Keynes – al netto di un contratto firmato fino al 2028 – è legata ad alcune clausole prestazionali. Nel 2026, dunque, l’olandese potrebbe finalmente cedere alle lusinghe di Toto Wolff. Chi ci sarà in Mercedes nel 2026? Viene chiesto in diretta. Jordan sgancia la bomba: “Da quello che so, Max Verstappen“. Per il 2025 sembra che la Scuderia di Brackley sia ufficialmente orientata a promuovere il 18enne bolognese Andrea Kimi Antonelli.

Un pilota di grande talento e prospettiva che dovrà, quindi, subito rimpiazzare un certo Lewis Hamilton. Non sarà affatto semplice. Per Jordan, tutto ciò, è sbagliato. “Non è giusto, è un errore”, ha detto ribadendo come anche i risultati dell’italiano in F2 non giustificassero un salto del genere in F1. “Stanno esercitando una pressione incredibile, per questo penso sia un errore”. Anche Coulthard si è fatto avanti, sostenendo che dal punto di vista mentale Antonelli possa finire per rimanere schiacciato dal ruolo così importante.