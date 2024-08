1-1 tra Cagliari e Como: a Piccoli risponde Cutrone

Due pareggi consecutivi per il Cagliari di Davide Nicola che non riesce a sfruttare ancora una volta il fattore Unipol Domus dopo lo 0-0 della prima giornata contro la Roma. Al 44’ del primo tempo i sardi passano in vantaggio grazie alla rete di Piccoli, nella ripresa il Como trova sugli sviluppi da calcio d’angolo con Cutrone al 55’ la rete del pareggio. Primo gol stagionale per i lariani e primo punto per Cesc Fabregas, con i Lombardi reduci da due trasferte consecutive. Gara emozionante con un finale scoppiettante tra le due squadre che non si sono risparmiante fino al 96’.