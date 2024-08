Ancora Schumacher: c’è la data del ritorno

Un ritorno tanto atteso, spunta la possibile prossima destinazione: svolta pazzesca per Schumacher

La Formula 1 si appresta a vivere mesi decisamente caldi. Dalla pista, che continua a favorire Max Verstappen nella corsa al campionato mondiale, fino soprattutto al mercato piloti. Un tema che appassiona i tifosi e occupa un ruolo centrale nei pensieri di dirigenti e addetti ai lavori.

Il valzer delle vetture è partito grazie a Lewis Hamilton che si è accasato, lo scorso febbraio, in Ferrari. Una scelta coraggiosa ma allo stesso tempo criticatissima quella del 39enne di Stevenage, che punta a vincere il suo ottavo titolo mondiale a partire dal 2025 alla guida della ‘Rossa’. Chi invece vedrà ridimensionata la sua carriera e le chance di vittoria è Carlos Sainz. Passare da Ferrari a Williams, per quanto le ambizioni del team di Grove siano encomiabili, è uno step di diversi gradini verso il basso. I top team sembrano ormai aver definito per il prossimo futuro le coppie. Red Bull annuncerà a settembre i 4 piloti che comporranno le squadre della casa austriaca, con le conferme ufficiali arrivate solo per Verstappen e – finalmente – Lawson.

A rischiare sono Perez e Ricciardo mentre Tsunoda dovrebbe rimanere in Racing Bulls. Mercedes ha scelto Andrea Kimi Antonelli che lascerà la F2 per rimpiazzare al fianco di George Russell nientemeno che Hamilton. Ma c’è ancora qualcosa che si muove sottotraccia e che riguarda uno dei piloti più chiacchierati e allo stesso tempo criticati degli ultimi anni. Mick Schumacher, dopo il biennio decisamente poco felice alla Haas, potrebbe rientrare clamorosamente nel giro dei 20. Ecco chi lo vuole.

Schumacher torna in F1: ipotesi pazzesca

Non sarà l’Alpine ad accogliere in Formula 1, a due anni dal suo addio, Mick Schumacher. Il team francese ha scelto – per mano di Flavio Briatore – Jack Doohan. L’australiano affiancherà quindi Pierre Gasly nella prossima stagione: il figlio di Michael, però, ha ancora un’ultima possibilità.

Nonostante il legame con Alpine per il Campionato Wec ed il ruolo da collaudatore per Mercedes, Mick potrebbe ritrovarsi più vicino del previsto al ritorno in Formula 1. Si parla di Audi, che – in quanto a nome – entrerà in F1 a partire dal 2026. Ma pare che l’acquisizione di Sauber avverrà prima, portando i tedeschi a organizzare nel migliore dei modi l’assetto già per il prossimo campionato. Ci si chiede, stando a quanto riporta ‘F1-insider.com’, chi possa essere il prossimo compagno di Nico Hulkenberg.

L’ex pilota di Formula 1, Marc Surer, ha parlato proprio della possibilità di Schumi Jr in Audi nel 2025: “Audi dovrebbe scegliere Mick prima di pensare a dare un contratto a Valtteri Bottas che già quest’anno è parso demotivato. Schumacher è un pilota molto veloce e non ha potuto dimostrarlo in Haas, ha fatto benissimo in F3 ed F2. Sono certo che dimostrerà il suo valore nell’ambiente giusto”, ha concluso lo svizzero promuovendo di fatto Mick Schumacher.