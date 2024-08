Annuncio Verstappen, ribaltone totale in F1

Max Verstappen parla chiaramente e non nasconde che c’è stato un incontro, ecco le parole a margine dell’ultimo weekend di Zandvoort

La Formula 1 è tornata in pista dopo la pausa estiva e lo fa portandosi dietro gli strascichi di un’estate ricca di voci e rumors che a dir la verità vanno avanti da mesi senza soluzione di continuità. L’argomento principe resta il mercato piloti che ha già mosso svariate pedine e che è ancora in attesa di andare a delineare in maniera definitiva la line-up della Formula 1 2025. Fino alla fine dell’annata attuale il mercato sarà, senza dubbio, tema centrale del campionato, di pari passo con tutti ciò che succederà all’interno della pista.

Al centro dell’attenzione, archiviato i futuro di Carlos Sainz e in attesa di scoprire chi guiderà la Mercedes al fianco di George Russell, c’è la Red Bull. Il futuro di Sergio Perez sembra ormai destinato ad essere lontano dalla scuderia campione del mondo, anche se lo stesso Christian Horner ha confermato la possibilità che il messicano continuerò a guidare la monoposto di Milton Keynes anche nelle prossime stagioni, in virtù del rinnovo contrattuale avvenuto nel giugno 2024.

Quello che ha tenuto banco negli ultimi mesi, però, è anche un possibile addio di Max Verstappen, che sarebbe entrato in un giro di voci piuttosto importanti all’interno del paddock di Formula 1.

Formula 1, Verstappen rivela gli incontri con Mercedes: le parole del campione olandese

Nel corso della conferenza stampa di apertura del weekend olandese nel circuito di Zandvoort, a Max Verstappen è stato chiesto un commento in merito all’incontro che lui stesso, insieme al suo entourage, ha avuto con Mercedes per parlare di futuro.

“Quale meeting? Non ricordo” ha commentato Verstappen accennando un sorriso. “Ho un buon rapporto con Toto Wolff, è molto trasparente su quello che sta accadendo nella sua squadra. Da parte mia mi concentro sul mio lavoro”, ha concluso scartando la domanda nel migliore dei modi.

Non è un mistero che Toto Wolff ha pensato a Max Verstappen quando si è trovato a dover rimpiazzare Lewis Hamilton, dopo la scelta del britannico di lasciare la Mercedes per trasferirsi in Ferrari. Gli ostacoli del momento e la risposta negativa dell’olandese potrebbe, però, aver convinto, almeno per la prossima stagione, il team principal tedesco a non tentare ulteriori opere di convincimento, spostando l’obiettivo sul giovane pilota italiano Kimi Antonelli.