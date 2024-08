Cagliari-Como, ecco le scelte di Nicola e Fabregas

La seconda giornata di Serie A si chiude oggi con le partite in programma questo lunedì. Oggi sono in programma altre due partite, tra cui il match tra Cagliari e Como. In serata poi la sfida tra Verona e Juventus. I sardi arrivano dal pareggio 0-0 contro la Roma il Como invece dalla pesante sconfitta esterna 3-0 contro la Juventus.

Cagliari-Como, le scelte ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

COMO (4-4-2): Reina, Iovine, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Braunoder, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.