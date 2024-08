Fiorentina, tra campo e mercato: giovedì Palladino si gioca tanto

Non è stato un avvio semplice di stagione per la Fiorentina. I gigliati hanno trovato 3 pareggi nei primi 3 match stagionali palesando difficoltà ad essere ancora squadra soprattutto nel pari interno 3-3 contro la Puskas Academia. Una sfida quella contro gli ungheresi che ha messo a dura prova i ragazzi di Palladino, bravi a rimontare da 0-2 a 3-2 ma non altrettanto ad arrivare alla gara di ritorno con il vantaggio di poter anche pareggiare. Il tecnico viola ha mostrato amarezza per un mercato in ritardo e incompleto che non gli ha ancora permesso di lavorare con la rosa al completo. La situazione Nico Gonzalez si è risolta quasi al foto-finish. Ma il mercato in entrata è ancora lontano da essere finito.

Fiorentina, un mercato da sbloccare

Tre se non quattro i giocatori attesi da Palladino. Uno o due difensori, ancora lontani da essere inquadrati. Un centrocampista, i viola hanno iniziato una trattativa con Adli del Milan. E un esterno di sinistra. Questo è il nome più vicino. La Fiorentina ha infatti trovato un accordo con la Juventus per Kostic con il calciatore sempre più vicino a tingersi di viola. In uscita attenzione poi sempre al nome di Kayode. Il terzino italiano piace e non poco in Premier League da dove potrebbero arrivare offerte da circa 20 milioni di euro. La concorrenza di Dodo, che ha iniziato bene la stagione potrebbe portare alla cessione. La volontà della società gigliata sembra però al momento quella di non cedere il classe 2004.

Puskas Academia-Fiorentina, giovedì vale una stagione

Dopo il pareggio 3-3 del Franchi, giovedì la Fiorentina affronterà la Puskas Academia in un match che può valere la stagione. Un eliminazione a sorpresa potrebbe infatti anche cambiare le strategie sul mercato. La Fiorentina infatti non dovesse affrontare 3 competizioni potrebbe trovarsi a non aver bisogno di una rosa così folta. Per Palladino sarà quindi fondamentale centrare il primo successo del suo ciclo viola e accedere così alla fase a gironi. Servirà maggiore attenzione e concentrazione con i gigliati che non potranno permettersi di commettere gli stessi errori della gara d’andata. Ecco la probabile formazione:

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo/Kayode, Amrabat, Mandragora, Biraghi; Colpani, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.