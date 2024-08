Hamilton commovente: “Apprezziamo il suo aiuto”

Lewis Hamilton campione non solo in pista ma anche fuoru. L’inglese infatti sta portando avanti le sue idee ottenendo riscontri a livello internazionale

La stagione 2024 di Lewis Hamilton è in qualche modo una sorta di preparazione per quella che sarà l’ultima grande chance della sua carriera automobilistica. Infatti il 39enne inglese ha già ufficializzato da mesi il passaggio alla Ferrari, dopo un decennio passato alla guida della Mercedes.

Ma chi si aspettava un Hamilton poco motivato e già con la testa a Maranello si è sbagliato di grosso. Infatti il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha ripreso a correre come un tempo. Due i gran premi vinti negli ultimi mesi, prima nella sua Silverstone e poi, grazie alla squalifica del compagno di team Russell, a Spa prima della sosta estiva.

Da sempre Lewis Hamilton è un personaggio che crea inoltre discussioni e interesse, fuori e dentro i circuiti di F1. Un uomo che ama la vita mondana, un imprenditore che ha già le mani in pasta in molte attività parallele. Ma che allo stesso tempo si sa spendere anche per cause importanti che possano andare a toccare positivamente la comunità.

Hamilton vuole un gran premio in Africa: ecco la proposta

Tra i legami forti di Hamilton c’è senza dubbio l’Africa. Il pilota britannico di origini caraibiche ama fortemente il continente africano, tanto da visitare spesso questi luoghi. Basti pensare che durante l’estate ha viaggiato attraverso paesi come Marocco, Senegal, Benin, Mozambico e Madagascar.

Inoltre Hamilton è tra i maggiori sostenitori del ritorno della Formula 1 su suolo africano. L’ultima prova ufficiale disputatasi in un paese del continente ‘nero’ risale al lontano 1993, quando si corse a Kyalami il gran premio del Sudafrica (per la cronaca vinto da Alain Prost). Da quel momento in poi l’Africa non ha più ospitato alcuna gara del Circus.

Di recente la FIA ha ricevuto la doppia candidatura del Sudafrica stesso e del Ruanda per organizzare almeno un gran premio ufficiale nel continente in questione. Hamilton, nella conferenza stampa a Zandvoort prima della gara di domenica, ha promosso questa idea confermando di essere in contatto diretto con entrambi i paesi per dare seguito alle proposte.

Visto l’impegno politico in tal senso, Hamilton è stato pubblicamente ringraziato da Gayton McKenzie, Ministro dello Sport, delle Arti e della Cultura della Repubblica Sudafricana “Apprezziamo fortemente l’impegno e la vicinanza di Lewis Hamilton, faremo di tutto affinché il gran premio arrivi in Sudafrica”.

Questo il commento su X del ministro che ci ha tenuto quindi a ringraziare il sette volte campione del mondo per il suo sostegno.