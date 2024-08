Colpo di scena da brividi: torna Schumacher

Come un fulmine a ciel sereno, il colpo di scena che riguarda la famiglia Schumacher ha sconvolto i tifosi: può tornare

Quando si parla di Michael Schumacher il pensiero non può che andare alle sue incredibili imprese in Formula 1. Un pilota speciale che a suon di successi – ben 7 titoli mondiali vinti – ha fatto la storia di questo sport e della Ferrari (ma non solo), diventando una leggenda praticamente inarrivabile su quattro ruote.

Non ha di certo avuto la medesima carriera suo figlio Mick. Un cognome ingombrante, spesso impossibile da gestire soprattutto coi media. Ma il talento il giovane pilota tedesco lo ha mostrato vincendo sia in F3 che in F2. Adesso però c’è bisogno di un nuovo riscatto in Formula 1, dopo il biennio assai deludente alla guida della Haas. Si è parlato a lungo, ultimamente, della carriera di Mick Schumacher e soprattutto delle possibilità che il figlio di Michael potesse ritornare nel 2025 in Formula 1.

Da giorni sembrano impazzare delle voci che potrebbero effettivamente disegnare un quadro positivo per Mick, collaudatore Mercedes e pilota Alpine nel WEC. Sfumata definitivamente l’ipotesi del salto in F1 con il team francese, pare potersi aprire una pista che nell’immediato farebbe certamente felice il figlio d’arte. Così una nuova chance per il pilota tedesco è all’orizzonte e i tifosi non potrebbero esserne più felici.

Torna Schumacher: annuncio pazzesco

Le prove libere del weekend olandese in occasione del GP di Zandvoort hanno regalato un momento di grande apprensione per il grave incidente occorso a Logan Sargeant. Un impatto tremendo che costerà caro alla Williams, con la vettura distrutta ed un danno economico per la scuderia inglese davvero tanto, troppo corposo da affrontare nei prossimi tempi.

Ecco perché il #2 potrebbe incappare in conseguenze gravi, con il Team Principal James Vowles che al netto delle condizioni di salute del pilota americano potrebbe prendere una decisione che sta ventilando da settimane. Sargeant potrebbe venire subito rimpiazzato, visto il grave errore commesso dal pilota della Williams e che ha portato all’incidente. Il giornalista olandese Erik van Haren riferisce come Vowles sarebbe stanco di Sargeant, già ufficialmente rimpiazzato in vista del 2025. Si parla di una clamorosa sostituzione immediata: da qui, tra gli altri, il nome di Mick Schumacher è spuntato in maniera decisa.

Pazienza finita. O quasi. Il 1 settembre andrà in scena il GP di Monza, forse l’unica occasione per Sargeant per provare a riscattarsi e far cambiare idea al Team Principal: la strada per l’addio immediato, però, pare spianata. Liam Lawson, a cui Helmut Marko ha già garantito una vettura per il 2025, ma anche e soprattutto Mick Schumacher. È questo il duello che si prospetta per ereditare sin da subito la vettura di Sargeant. Resta possibile ma non troppo probabile l’opzione Kimi Antonelli secondo ‘Formulapassion.it’.

Dalla Williams nessuna conferma, solo secche smentite. Anche se la sensazione è che stavolta Sargeant sia davvero a rischio. E Mick Schumacher, in attesa di capire se potrà avere un futuro in Sauber-Audi nel 2025, è pronto a mettersi in gioco per riconquistare l’attenzione del paddock.