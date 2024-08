Ducati, incredibile ripensamento: così cambia tutto

Possibile cambio di idee e di fronte per la Ducati in vista della prossima stagione: bocciatura in arrivo per il giovane pilota?

Il motomondiale della classe MotoGP sta regalando come al solito tantissime emozioni. La bagarre in vetta alla classifica piloti è davvero intrigante, visto che i due maggiori contendenti al titolo, ovvero Pecco Bagnaia e Jorge Martin, sono molto vicini e si daranno battaglia fino all’ultima corsa.

Una cosa è certa: a dominare anche nel 2024 per quanto riguarda i costruttori è sempre la Ducati, sia dal punto di vista del team ufficiale che per le sue scuderie satelliti, come la Pramac o il Gresini Racing. In attesa di tornare ad emozionarsi con il gran premio di Aragona, previsto per domenica 1 settembre, si comincia seriamente a parlare di futuro.

Infatti tutti i vari team sono alle prese con il completamento delle rose e del comparto piloti in vista del 2025, anno in cui non mancheranno di certo le sorprese. Basti pensare alla promozione di Marc Marquez in Ducati Lenovo, oppure gli addii ormai certi dalla scuderia di Borgo Panigale sia di Martin che di Enea Bastianini, pronti rispettivamente per Aprilia e KTM.

Dietrofront di Ducati: possibile bocciatura per il giovane pilota

Come detto si sta componendo il puzzle definitivo dei piloti per la stagione che verrà. In casa Ducati sembra mancare ancora un tassello ufficiale: quello del pilota che prenderà il posto di Marc Marquez nel team Gresini, visto che come detto l’esperto campione spagnolo verrà promosso nel team principale.

Oltre alla conferma ed al rinnovo di Alex Marquez, il team Gresini starebbe da tempo pensando di aggiungere in squadra il giovane talento iberico Fermin Aldeguer, giovanissimo centauro classe 2005 di cui si parlava molto bene. Tanto che la Ducati ha già fatto firmare un pre-contratto al 19enne, che dunque avrà un futuro segnato con la scuderia italiana.

Ma l’attuale pilota della Moto2 non sta per nulla entusiasmando dal punto di vista dei risulta. Anzi, sono deludenti le ultime prove di Aldeguer con la Speed Up, visto che dopo due prestigiose vittorie stagionali ha dovuto fare i conti con ben due ritiri ed un negativo ventesimo posto nel gran premio d’Austria.

Per questo motivo, secondo ‘Paddock GP’, la Ducati ci starebbe ripensando, valutando una clamorosa bocciatura per Aldeguer. Il futuro del talento nativo di Murcia potrebbe non essere in Gresini Racing, con il team pronto persino a pagare una clausola per svincolare immediatamente il classe 2005 ed evitare di doverlo inserire in squadra. Insomma, un eventuale dietrofront inaspettato dovuto, nel caso, soprattutto alle prove non esaltanti dello spagnolo.