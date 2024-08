ESCLUSIVA SI Cittadella, interesse della Triestina per Maistrello

Il Cittadella stasera affronta il Pisa nella terza giornata di campionato e Tommy Maistrello (così come Enrico Baldini) è ancora fuori dai convocati. “Le assenze di Maistrello e Baldini dalla partita di Brescia sono legate al mercato. Voglio gente vuole restare al Cittadella”, aveva spiegato il tecnico Gorini dopo l’ultimo match.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, per il giocatore sono arrivati degli approcci, fra i quali il più concreto è stato quello fatto dalla Triestina, che al momento non è stato seguito da offerte ufficiali. Dalla Serie B sono arrivati un paio di sondaggi, così come da altri club della fascia alta di Serie C. In questi ultimi giorni dunque si faranno le dovute valutazioni, sia da parte della società che del giocatore. Senza affondi o soluzioni che convincano (il Cittadella aspetta offerte congrue) resta da capire se le parti vorranno valutare eventualmente il reintegro dello stesso, che comunque ha fatto capire di trovarsi bene a Cittadella nonostante la voglia di provare nuove esperienze.