Ritiro Djokovic, nuovo colpo di scena: non ci sono dubbi

Novità importanti in merito a quello che sarà il futuro di Novak Djokovic: arriva il colpo di scena, ora non ci sono più dubbi

In questi ultimi anni il mondo del tennis sta vedendo emergere in maniera abbastanza netta quelli che sono gli atleti destinati a dare spettacolo nel presente e nel futuro ai massimi livelli. Il riferimento è al nostro Jannik Sinner e allo spagnolo Carlos Alcaraz.

Ad oggi sono loro i due giocatori più giovani e talentuosi che ci offre il panorama tennistico e le sfide che li hanno visti contrapporsi ne sono state una prova. Tanto l’azzurro quanto lo spagnolo hanno dimostrato di essere un gradino sopra tutti gli altri e non sorprende più ormai che si parli tanto di loro.

Tuttavia c’è anche chi, pure arrivato ad una certa età, riesce ancora a fare la differenza e a non farsi oscurare troppo da due talenti in rampa di lancio, ovvero Novak Djokovic. A Parigi, il tennista serbo ha sconfitto proprio Alcaraz in finale conquistando la medaglia d’oro olimpica, ovvero l’ultimo tassello che mancava alla sua grandiosa carriera, dimostrando di essere ancora in grado di giocarsela con i nuovi fenomeni che avanzano.

E sono proprio le sfide con i giovani e talentuosi tennisti che danno entusiasmo a Nole che non pensa affatto al ritiro, come rivelato da lui stesso nella sua ultima conferenza stampa agli US Open.

Djokovic svela tutto: niente ritiro per il tennista serbo

La medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi era, come detto, l’ultimo tassello che mancava nel palmarés di Novak Djokovic che, arrivato alla soglia dei 37 anni, potrebbe tranquillamente appendere la racchetta al chiodo. Tuttavia, se qualcuno davvero pensava che Nole decidesse di abdicare così presto si sbagliava di grosso poiché il tennista serbo non ha alcuna intenzione di dire addio al tennis tanto facilmente.

Nonostante una bacheca invidiabile e tante soddisfazioni maturate nel corso della sua lunga ed immensa carriera, Djokovic vuole continuare a giocare a tennis e a divertirsi come rivelato nell’ultima conferenza stampa agli US Open. Il tennista serbo è stato chiarissimo ed ha fatto capire di voler essere ancora un esempio per gli altri: “Sento ancora lo spirito competitivo, voglio continuare a fare la storia, divertendomi nel circuito. Spero di proseguire a ispirare molti giovani” ha dichiarato entusiasta.

Sono proprio i tennisti giovani e di talento a spronare Djokovic a dare il meglio di sé in ogni competizione. In conferenza stampa, Nole si è soffermato sulla sua rivalità non solo con Sinner ed Alcaraz, ma anche con altri tennisti di talento come Tsitsipas, Medvedev e Zverev, sottolineando come confrontarsi con loro gli dia grande gioia all’interno di una competizione e lo spinga a migliorare il suo gioco.

Parole importanti e che non lasciano dubbi quelle di Djokovic. A maggio del prossimo anno, la leggenda serba compirà 38 anni ma, stando a quanto affermato da Nole stesso, il ritiro sembra ancora molto lontano ed i suoi tifosi non possono che esserne contenti, sicuri che il loro idolo gli regalerà altre soddisfazioni.