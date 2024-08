ESCLUSIVA SI Pedullà: “Atalanta, tentativo per Raspadori, l’idea El Shaarawy e qualche pista straniera”

Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale: “L’Atalanta vuole chiudere con il botto. E nel pomeriggio, come anticipato, ha mosso passi per Giacomo Raspadori, preannunciando una proposta al Napoli. L’Atalanta ha messo da parte un budget dai 20 ai 25 milioni per un altro attaccante, vedremo cosa deciderà il club azzurro. Ma partiamo da un presupposto, Raspadori ha poco spazio e con l’arrivo di Lukaku e Neres i margini sono ancora più ristretto, quindi ci sono margini come minimo per parlarne. I due club avevano chiuso l’operazione Folorunsho, poi saltata, e la vicenda Brescianini non dovrebbe aver compromesso i rapporti. Sarà il Napoli a decidere, potrebbe chiudere le porte se decidesse di sacrificare Nonge, ma vedremo. Con quel budget l’Atalanta ha pensato anche a Edin Zhegrova del Lille, ma fin qui nessuna offerta, e ha seguito Igor Paixao del Feyenoord. Situazione aperta a circa due giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, l’Atalanta per qual ruolo prediligerebbe il made in Italy. E sullo sfondo c’è il nome di El Shaarawy, ovviamente non a quelle condizioni per il cartellino, che nelle prime giornate di campionato ha trovato poca visibilità con De Rossi”.