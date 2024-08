ESCLUSIVA SI Venezia, sondaggi dalla B per Doumbia: la situazione

Parlando di Issa Doumbia a pochi giorni dal suo arrivo, il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, aveva detto in conferenza stampa: “Ha già esperienza in C, è un ragazzo molto interessante. Deve acquisire il metodo di allenamento e assorbire i carichi che sono differenti, ma è un giocatore sulla quale la società secondo me ha visto bene. Vedremo se per l’oggi o di prospettiva, lo stabiliremo col tempo”.

Nel corso del precampionato l’ex Albinoleffe ha ben impressionato, anche per la sua capacità di ricoprire più ruoli in mediana, giocando sia da mezzala che in posizione più avanzata. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, nelle ultime settimane sono arrivati svariati sondaggi per lui da club di Serie B che lo richiedevano in prestito. Nel frattempo il giocatore ha anche esordito in Serie A, nel finale di una partita complessa come quella che il Venezia ha pareggiato contro la Fiorentina, domenica. Almeno per ora, il giocatore va verso la permanenza: Di Francesco è ben impressionato e Doumbia è motivato a giocarsi le proprie carte in Laguna. Bisogna vedere se qualcosa potrà cambiare da qui alla fine del mercato, con possibili nuovi arrivi anche nel reparto, ma il giocatore potrebbe essersi meritato la conferma al Venezia.