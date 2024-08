Asse Roma-Milan, si lavora allo scambio Abraham-Saelemaekers

Non è finito il mercato in entrata del Milan che dopo aver chiuso per il talento dell’Ajax classe 2005 Silvano Vos è pronto a chiudere un’operazione con la Roma che in questi ultimi giorni di mercato è davvero scatenata. Dopo aver trattenuto Dybala, i giallorossi hanno ufficializzato Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal e chiuso l’operazione con il Lens per Kevin Danso che andrà a rinforzare la difesa.

Giallorossi e Rossoneri stanno definendo lo scambio Tammy Abraham-Alexis Saelemaekers con un conguaglio in favore del club capitolino e con il centravanti inglese che da tempo ha raggiunto un accordo sull’ingaggio con la squadra allenata da Paulo Fonseca che spinge per l’arrivo dell’ex Chelsea.

Dopo i 90 minuti trascorsi in panchina con il Parma, il belga, reduce dal prestito al Bologna e da un ottimo pre-campionato con il club di Via Aldo Rossi è pronto per compiere il percorso inverso nonostante il tecnico portoghese lo riteneva un elemento importante per il Milan vista la sua duttilità.