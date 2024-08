Terremoto in Formula 1: “Situazione allarmante”

Situazione allarmante a Milton Keynes, le parole del noto dirigente di Formula 1 sono chiare: ecco cosa rischia la Red Bull

Archiviata la lunga pausa estiva, la Formula 1 è tornata protagonista a Zandvoort per il Gran Premio d’Olanda, in cui a trionfare è stata la McLaren con un superbo Lando Norris. Partito dalla pole position, il talentuoso pilota britannico ha inanellato il secondo successo stagionale conducendo una gara praticamente perfetta, terminata davanti alla Red Bull di Max Verstappen (2°) e alla Ferrari di Charles Leclerc (3°).

Adesso il campionato è più aperto che mai, sia per quanto riguarda il mondiale piloti sia per quanto riguarda quello costruttori. Lo sanno bene in casa Red Bull, dove si respira un’aria di grande preoccupazione. Il sentore degli uomini di Milton Keynes è che ormai la McLaren abbia preso il sopravvento e che l’unico modo per ottenere i titoli iridati non sia limitare i danni bensì avviare una pronta reazione.

Red Bull, Helmut Marko lancia l’allarme: le sue parole sono chiare

La Red Bull è chiamata ad un colpo di reni e non c’è più tempo da perdere. Lo si evince in maniera chiara dalle parole rilasciate dal super-consulente Helmut Marko a margine dell’evento olandese. “Il giro veloce all’ultimo giro senza DRS è la dimostrazione di quanto la McLaren con Norris fosse superiore”, ha affermato Marko nel post-gara ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’. “Le condizioni a Zandvoort erano ideali per la McLaren. Certo non tutte le piste sono così, ma il distacco è allarmante“, ha poi aggiunto il manager di Graz.

Marko ha infine ha concluso il suo intervento facendo qualche calcolo e lanciando un chiaro segnale alla squadra: “Nove secondi posti non basteranno per vincere il titolo. In Olanda abbiamo avuto un forte degrado delle gomme, ad un certo punto Verstappen ha iniziato a scivolare da tutte le parti. È ovvio che i nostri tecnici devono inventarsi qualcosa“.

Staremo a vedere se effettivamente la Red Bull riuscirà a trovare le giuste soluzioni e a riconquistare la leadership delle gerarchie iridate. Intanto, lo ricordiamo, la compagine di Milton Keynes ha appena 30 punti di vantaggio sulla McLaren nella classifica costruttori (434 contro 404), mentre Max Verstappen ha 70 lunghezze di margine su Lando Norris. Per saperne di più, appuntamento a Monza, sede del Gran Premio d’Italia in scena questo fine settimana.