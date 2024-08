Buona partenza degli italiani nel Main Event Estrellas di Barcellona: 28 sono già al Day2!

A dare il via alle danze è stato il Main Event dell’Estrellas Poker Tour, il secondo evento più prestigioso del festival catalano dopo il Main Event EPT, ma il primo per numero di partecipanti. Giunto all’11a presenza in terra catalana, l’Estrellas Main Event vanta un’ottima struttura di gioco, a fronte di un buy-in da €1.100. In altre parole, con questo torneo ci si diverte e si investe relativamente poco per partecipare. E’ proprio qui sta il segreto di un torneo che nel corso degli anni ha continuato a crescere in qualità e numeri. Lo storico riportato di seguito indica infatti un aumento costante di partecipazione, salvo la modesta flessione registrata tra il 2017 e il 2018. Va però evidenziata la differenza tra le prime 5 edizioni in cui si è giocato in modalità freezout (iscrizione unica) e quelle dal 2017 in avanti, caratterizzate dall’opzione dei re-buy: 2012: 1.037 giocatori unici, €1.004.940 prize pool, vincitore Lorenzo Sabato (Italia)

2013: 1.798 giocatori unici, €1.744.060 prize pool, vincitore Soenke Jahn (Germania)

2014: 2.560 giocatori unici, €2.483.200 prize pool, vincitore Matias Ruzzi (Argentina)

2015: 3.292 giocatori unici, €3,193,240 prize pool, vincitore Mario Lopez (Argentina)

2016: 3.447 giocatori unici, €3.343.590 prize pool, Mohamed Samri (Francia)

2017: 4.557 entries, €4.420.290 prize pool, vincitore Pedro Cairat (Argentina)

2018: 4.348 entries, €4.217.560 prize pool, vincitore Jean Fontaine (Francia)

2019: 4.682 entries, €4.541.540 prize pool, vincitore Markku Koplimaa (Estonia)

2022: 6.313 entries, €6.060.480 prize pool, vincitore Rick van Bruggen (Netherlands)

2023: 7.398 entries, €7.102.080 prize pool, vincitore Lucien Cohen (Francia) L’edizione dello scorso anno ha stabilito un record probabilmente insuperabile nel 2024 con quasi 7.398 registrazioni, 1.085 in più rispetto al 2022. L’Estrellas ME 2024 ha finora totalizzato 1.784 iscrizioni. Il sorpasso sul 2023 sembra piuttosto lontano, ma bisogna tenere presente che il grosso del field arriva intorno alle metà dei Day1 in programma. Al momento sono andate in archivio solo le prime due giornate (26 e 27 agosto), per un totale di quattro flight di qualificazione (Day1 A – D). Ci sono altri quattro round fino al 29 agosto quando, alla conclusione del Day1 H, conosceremo il numero definitivo delle entries e anche dei qualificati al Day2, tutti già in the money. Nel frattempo, questo è lo split dei primi quattro flight, con i nomi dei rispettivi protagonisti. Nel Day1 A ci sono state 338 entries, dalle quali sono emersi 51 giocatori qualificati al Day2. A guidarli è stato il messicano Jose Nadal che, con 882.000 chips imbustate a fine giornata, è per ora il chipleader assoluto del torneo. Avanzano al Day2 anche la scrittrice-giocatrice Maria Konnikova e il veterano inglese Barny Boatman, primo quest’anno nell’EPT Main Event di Parigi. LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT