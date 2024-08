Champions League, il sorteggio: ecco tutte le avversarie delle italiane

È andato in scena oggi alle 18 a Nyon, il sorteggio della Champions League 2024/25. Un sorteggio rinnovato, così come la competizione. Niente più gironi, ma un unico raggruppamento a 36 squadre, in cui ogni squadre sfiderà 8 avversarie diverse (4 in casa e 4 in trasferta), due per ogni fascia del sorteggio.

Per l’Italia, come noto, ci saranno cinque squadre: l’Inter in prima fascia come Campione d’Italia; il Milan 2° classificato della passata stagione in 2^ fascia, con la Juventus (3^ lo scorso anno) al rientro in Champions dopo una stagione di assenza, l’Atalanta che l’ultima volta aveva giocato in Champions nel 2019/20 e il Bologna che nella massima competizione europea manca da 60 anni.

Le avversarie dell’Inter

Casa: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Monaco.

Trasferta: Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys, Sparta Praga.

Le avversarie del Milan

Real Madrid, Liverpool, Bruges, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava.

Le avversarie della Juventus

Manchester City, Lipsia, Bruges, Benfica, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa.

Le avversarie dell’Atalanta

Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shakhtar, Young Boys, Celtic, Sturm Graz, Stoccarda.

Le avversarie del Bologna

Borussia Dortmund, Liverpool, Benfica, Shakhtar, Lille, Sporting Lisbona,