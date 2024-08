Chiesa, il Liverpool è realtà: ora la Premier per ritrovare il miglior smalto

Federico Chiesa al Liverpool per quindici milioni di euro bonus compresi. Dopo un’estate in cui l’esterno è stato praticamente accompagnato alla porta dalla dirigenza bianconera, si era a lungo parlato di Barcellona, soprattutto nella scorsa settimana, poi l’opzione Reds, rapidamente concretizzatosi. Chiesa vuole far ricredere tanti detrattori, cercando di rendere al meglio per ritrovare anzitutto l’entusiasmo dei giorni migliori.



Ebbene sì, i giorni dell’Europeo di tre anni fa, dove Chiesa sembrava davvero poter spiccare il volo nella carriera, ricordando il gol favoloso messo a segno all’Austria. Ma il passato è da accantonare. Una sorta di parentesi per lo slancio del futuro. Ora c’è il Liverpool, c’è la Premier. Parola d’ordine: lavoro.