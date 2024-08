Clamoroso in Formula 1: troppi incidenti, il team lo ha cacciato

Un vero e proprio colpo di scena nel pieno della stagione di Formula 1. Il pilota è stato allontanato dal team con effetto immediato

Il mondiale 2024 di Formula 1 sta vivendo la sua ultima fase stagionale. Dopo la sosta estiva di circa un mese, interrotta dal gran premio d’Olanda dello scorso weekend, arriveranno appuntamenti sempre più decisivi per la lotta al titolo piloti e costruttori. Il primo già domenica prossima quando si correrà un GP iconico come quello di Monza.

Se davanti c’è bagarre per le primissime posizioni, con il ritorno esaltante della McLaren come prima rivale della Red Bull, in fondo alla classifica vi sono quei 2-3 team che non riescono ad ingranare e stanno affrontando un prolungato momento di difficoltà. Una delle più grandi delusioni dell’anno è senza dubbio la Williams, una scuderia storia in F1 ma ormai lontana dai livelli del passato.

Lo confermano i numeri. La scuderia britannica finora ha conquistato complessivamente solo 4 punti dalle prestazioni dei suoi piloti, tutti appannaggio del thailandese Alexander Albon. Non a caso quest’ultimo è stato confermato dal team anche per il prossimo anno, al contrario dello statunitense Logan Sargeant, sempre più deludente in questa annata.

Formula 1, decisione ufficiale: il pilota licenziato a stagione in corso

Proprio In casa Williams è stata presa una decisione molto pesante nelle scorse ore. A ridosso del GP di Monza, la scuderia britannica ha comunicato l’allontanamento immediato di Logan Sargeant che lascia il team con nove GP ancora da disputare.

Sargeant paga i troppi incidenti nell’ultimo biennio che spesso lo hanno portato a non concludere le gare e dunque a non sfiorare neanche la zona punti. L’ultimo si è verificato lo scorso weekend a Zandvoort con un violento impatto a muro durante le prove libere e un principio di incendio sulla sua monoposto.

La Williams, stufa del rendimento del pilota statunitense, ha deciso così di sollevarlo dall’incarico. Già scelto il suo sostituto. La Williams, che aveva pensato sia a Liam Lawson che a Mick Schumacher, ha deciso di affidarsi nei prossimi 9 gran premi stagionali al debuttante Franco Colapinto. Il giovane pilota argentino sta gareggiando attualmente in Formula 2 ed è sesto nella classifica generale.

BREAKING: Argentine Franco Colapinto will race for Williams Racing for the remainder of the 2024 season 🇦🇷#F1 pic.twitter.com/yydB6qNT5o — Formula 1 (@F1) August 27, 2024

Cresciuto nell’academy Williams, Colapinto avrà questa prima chance improvvisa da sfruttare. A fine stagione, tuttavia, dovrà lasciare il posto a Carlos Sainz, prossimo pilota del team di Grove con cui ha firmato un contratto pluriennale.