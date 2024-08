ESCLUSIVA SI Merino alla Fiorentina, l’ex tecnico: “Grande prospetto. Ruolo? Braccetto di destra”

Nei giorni scorsi qui su Sportitalia Alfredo Pedullà ha raccontato la trattativa con la quale la Fiorentina ha messo a segno il colpo Matias Moreno dal Belgrano. Il difensore argentino arriva a Firenze per circa 5 milioni.

Il suo ex tecnico al Belgrano, Norberto Fernandez, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per presentarcelo.

Quali sono le sue migliori qualità?

“Le sue qualità difensive sono molto buone. Può difendere lontano dalla porta con molto spazio sulle spalle e può difendere vicino alla porta. Ha un buon duello 1vs1. In attacco è molto bravo nei passaggi e nella guida. È sempre il giocatore che effettua il primo passaggio netto”.

Nella linea a 3 di Palladino, dove lo vedrebbe meglio rendere?

“Credo che come braccetto di destra sia nella posizione migliore per rendere”.

Pensa che sia già pronto a dire la sua nella Fiorentina?

“Sì, credo che darà fin da subito un contributo alla squadra e soprattutto è un grande prospetto come calciatore. Se continuerà a crescere come sta facendo, avrà un futuro anche nella Nazionale maggiore. Fra i difensori centrali del calcio argentino, il suo è un profilo molto serio in prospettiva. Non solo per le qualità tecniche”.

Che altro?

“Anche la sua testa è importante, intesa come attitudine. Perché è maturo, nonostante sia in giovane età e lo ha dimostrato nelle partite internazionali che ha disputato”.