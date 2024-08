Schumacher, il grande ritorno: retroscena di Vettel

Su Schumacher arriva un’altra notizia direttamente da Sebastian Vettel: ecco cosa è emerso nelle scorse ore

Sebastian Vettel, ex campione della Red Bull e della Ferrari, è tornato a parlare di Formula 1 e soprattutto del tema Schumacher, sempre d’attualità nel motorsport.

La famiglia Schumacher non sta attraversando un momento facile. La lotta di Michael è costante e quotidiana ma per ora non ha portato i risultati sperati. Corinna lo assiste con il massimo dell’amore e questo rende di certo leggermente più semplice la riabilitazione, di per sé durissima.

Parallelamente il figlio Mick sta lottando per rimettere piede in Formula 1, cercando di emulare al meglio le gesta del padre. La sua esperienza con la Haas è stata tutt’altro che indimenticabile, con due anni trascorsi nelle retrovie (il primo) o comunque lontano dalle zone che contano (il secondo). Toto Wolff ha deciso di prenderlo nella famiglia Mercedes, dopoché la Ferrari lo ha lasciato libero.

Vettel sponsorizza Mick Schumacher: purtroppo la scelta è stata un’altra

Da terzo pilota della Mercedese, Mick non ha mai avuto modo di confrontarsi con la pista ed è stato girato “in prestito” all’Alpine per correre il campionato WEC. La sua ambizione sarebbe sempre quella di tornare nel Circus già nel 2025, ma le opzioni a disposizione si stanno praticamente esaurendo. Una delle chance per vederlo in azione era la Williams che ha licenziato Sargeant.

Il pilota americano della Williams non correrà più a partire dal GP di Monza. Al suo posto, tuttavia, non è stato scelto Mick Schumacher, come suggerito da Sebastian Vettel. L’ex campione di Red Bull e Ferrari ha rilasciato delle dichiarazioni ai connazionali della Bild, parlando proprio di questa opportunità per il connazionale.

“Sicuramente sono influenzato dal fatto che è un mio amico ma penso che Mick Schumacher sia la miglior opzione per la Williams sotto diversi punti di vista“. Vettel poi ha aggiunto: “Conosce la power unit Mercedes ed è maturato molto rispetto agli esordi”. Insomma nonostante gli errori commessi in passato, per il tedesco era una più che valida alternativa per lo storico team britannico.

In realtà, però, a Grove non sembrano averlo ascoltato, visto che la scelta è ricaduta su Franco Colapinto, pilota di F2 e cresciuto nell’Academy interna. L’argentino sarà al via nel Gran Premio di Monza e degli 8 GP successivi. Dal 2025, lascerà il posto a Carlos Sainz.