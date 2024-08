Schumacher, speranze finite: c’è l’annuncio ufficiale

Per Schumacher non ci sono più speranze e dopo l’ultimo annuncio ufficiale adesso ne sono tutti sicuri: i tifosi devono rassegnarsi

Purtroppo una decisione arrivata nelle scorse ore ha definitivamente sancito la resa per la famiglia Schumacher. Non ci sarà alcuna possibilità di risolvere la questione. Eppure in molti ancora ci speravano.

La famiglia di Michael Schumacher continua a lottare nel quotidiano nella speranza di una sua ripresa definitiva. Una cosa che non è mai mancata attorno al campione tedesco è l’affetto dei suoi cari, dalla moglie Corinna ai figli Gina e Mick. Proprio quest’ultimo sta cercando di farsi largo nel Motorsport, portandosi sulle spalle un cognome piuttosto pesante e un talento non all’altezza dell’illustre predecessore.

Per lui la Formula 1 è stata solo una parentesi, trascorsa per un paio d’anni con il Team Haas e poi come terzo pilota della Mercedes. La Ferrari ha deciso di scaricarlo già da tempo, dopo averlo cresciuto nella sua Academy e parcheggiato nella squadra americana. Mick sperava di poter trovare un sedile nel 2025 e nel frattempo è impegnato nel WEC con l’Alpine. Proprio i francesi erano una delle possibili chance per rivederlo all’opera nella classe regina, visto che c’era da sostituire Esteban Ocon. La scelta è ricaduta su un altro figlio d’arte, ovvero Jack Doohan, erede del grande Mick delle due ruote.

Niente ritorno in Formula 1 per Mick Schumacher: la Williams sostituisce Sargeant con Franco Colapinto

Le chance di vedere Mick Schumacher in Formula 1 nel 2025 sono ormai prossime allo zero, visto che anche un’ultima casella si è andata ad occupare proprio in queste ore. La Williams ha deciso di scaricare definitivamente Logan Sargeant, che paga l’incidente nelle prove di Zandvoort e i danni causati alla sua vettura. Nel Circus del budget cap, dove rispettare le spese è sempre più complicato per le squadre (specie quelle più piccole), errori del genere pesano tantissimo.

Basti pensare che lo stesso Mick Schumacher è stato allontanato dalla Haas proprio perché nell’ultima sua stagione aveva sforato il limite di pezzi di ricambio per incidenti di guida. Troppe sbavature che hanno convinto Gene Haas a prendere altre strade. La speranza del classe ’99 era che tramite i buoni rapporti di Toto Wolff con la Williams si potesse aprire uno spiraglio da quelle parti. Purtroppo non sarà così e per un altro anno lo vedremo ancora nel WEC. Il team inglese ha infatti deciso di affidare la sua seconda monoposto all’argentino Franco Colapinto, membro dell’Academy Williams e pilota di F2.