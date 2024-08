Serie A, terza giornata: quanti big match! L’Inter ospita l’Atalanta, la Juventus alla prova Roma

Una terza giornata di Serie A ricca di big match è quella che ci aspetta. A partire dalla serata di venerdì 30, il prossimo turno di campionato si prospetta particolarmente interessante: vediamo nel dettaglio!

La prima grande sfida in programma è Inter-Atalanta, prevista venerdì alle ore 20,45. La squadra di Simone Inzaghi ha riscattato il mezzo passo falso contro il Genoa, vincendo davanti ai propri tifosi contro il Lecce. Sconfitta in rimonta, invece, per la squadra di Gasperini: dopo aver battuto nettamente il Lecce all’esordio, la Dea ha perso in casa del Torino per 2-1, nonostante il temporaneo vantaggio.

Guardando i precedenti recenti possiamo notare come i bergamaschi non riescano a battere la Beneamata dal 2018 ma risale a quattro anni prima l’ultima affermazione in questo stadio. Anche stavolta i nerazzurri di Milano partono favoriti: la vittoria dell’Inter è quotata a 1,65 su Planetwin365; su Unibet 1,62 e su Betclic 1,61. Si potrebbe puntare anche su un ribaltone: segnaliamo la quota del “Parziale-finale 2/1”, su Planetwin365 a 26,68; su WilliamHill la stessa giocata è a 21 e su Betclic 19,75. Non è da escludere che possa essere una gara molto vivace e divertente: su Planetwin365 è interessante la quota dell’Over 2,5 finale, a 1,62; su Unibet parliamo di 1,63 volte la posta e su Betclic 1,58.

Sabato sera sarà la volta di Lazio-Milan. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta: i biancocelesti hanno perso in trasferta con l’Udinese al turno precedente, mentre i rossoneri vengono dalla debacle di Parma. Per il Diavolo un solo punto raccolto in due giornate. Interessante notare come la squadra di Fonseca si sia imposta nelle ultime tre partite disputate con la Lazio: un altro successo rossonero pagherebbe 2,50 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,34 e su Unibet 2,35. Anche in questo caso non è assurdo pensare ad una sfida ricca di gol, anche perché le due difese non sono sembrate così solide finora: su Planetwin365, l’Over 2,5 finale è quotato 1,82; su WilliamHill 1,84 e su Betclic 1,78.

Primo grande test per la Juventus di Thiago Motta, che attende la Roma all’Allianz Stadium domenica sera. La Vecchia Signora ha vinto e convinto nelle prime due uscite stagionali contro Como e Verona, ma adesso è chiamata ad una prova più complicata. I giallorossi hanno conquistato solo un punto finora e saranno particolarmente motivati: segnaliamo la quota del “Goal”, a 1,85 su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,83 volte la posta. Un risultato esatto interessante potrebbe essere il 2-1 in favore della Juventus: la quota è di 8,17 su Planetwin365; su Betclic e su WilliamHill 7,50.