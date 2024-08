Dramma nel mondo del Tennis, problema enorme allo Us Open: è davvero struggente

Il mondo del tennis è sconvolto per quanto accaduto allo US Open: le parole del protagonista commuovono i tifosi

L’edizione 2024 degli US Open non è certo cominciata senza momenti di tensione. Dopo una vigilia animata da polemiche a non finire, che hanno purtroppo coinvolto e travolto soprattutto il nostro Sinner, era inevitabile che determinate problematiche si sarebbero ripresentate anche durante il torneo. In pochi avrebbero però potuto pensare di assistere a un momento così drammatico, accompagnato da uno sfogo struggente che ha lasciato il segno in molti tifosi.

Se lo sfogo di Sinner, che ha ammesso di aver capito chi nel mondo del tennis è suo amico e chi no, ha sicuramente turbato una buona parte degli appassionati, a far davvero impressione in questi primi giorni di US Open è stata però un’altra vicenda: quella legata al crollo improvviso di Stefanos Tsitsipas.

Da mesi ormai il tennista greco appare in difficoltà. E se poche settimane fa, per risolvere questa sua involuzione, aveva deciso di allontanare dal ruolo di coach il suo amato padre, dopo una furibonda lite in Canada, la sua sconfitta al primo turno a Flushing Meadows contro un giocatore alla portata come Kokkinakis ha confermato in maniera manifesta come il suo problema non sia forse collegabile solo a chi gli sta attorno. E stavolta il numero 11 del mondo non ha potuto far altro che prendersi le proprie responsabilità, lasciandosi andare a uno sfogo che ha commosso i suoi fan.

Crisi Tsitsipas, shock nel mondo del tennis: le parole del greco commuovono tutti

“Non sono più quel giocatore che ero prima“, ha sentenziato, senza troppi giri di parole, l’ex numero 3 del mondo, uno dei pochi giocatori in questo 2024 ad avere l’onore di riuscire a superare Jannik Sinner. Il problema, a quanto sembra, non è legato solo al lavoro svolto con il suo staff. La sua crisi potrebbe infatti essere figlia di ragioni molto più profonde.

Nel tennis, come nella vita, molto parte motivazioni che si hanno. Senza una ragione, è difficile arrivare ad avere reali ambizioni. Ed è questo ciò che in questi giorni Tsitsipas sta capendo: “Quando ero più giovane sentivo una grande adrenalina, come se la mia vita dipendesse da ogni partita. Quella sensazione però è ormai totalmente svanita“.

Il problema del tennista greco, ex finalista a Melbourne e Parigi, non è dunque tecnico, né fisico, ma solo e semplicemente mentale: “Non riesco più a trovare la concentrazione necessaria“. Intervenuto in conferenza stampa, Tsitsipas ha così motivato l’ennesima sconfitta cocente di questo suo periodo, ammettendo per la prima volta le proprie difficoltà, per cercare di essere trasparente al massimo con i propri tifosi.

“Da tempo soffro di un esaurimento che va oltre l’aspetto fisico, ne ho parlato anche con esperti di psicologia”, ha continuato Tsitipas, aggiungendo che non è un problema che si può risolvere prendendosi una pausa e andando in vacanza. La soluzione non è quindi a portata di mano e, stando così le cose, è probabile che per rivederlo al meglio potrebbe servire molto tempo.