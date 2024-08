Lakers sotto shock, LeBron e Davis vogliono ‘cacciarlo’ da Los Angeles

Anthony Davis e LeBron James non lo vogliono ai Los Angeles Lakers. Sarà un problema gestire questa situazione per la dirigenza californiana

Dopo il titolo del 2020, i Los Angeles Lakers sono stati poco competitivi in questi ultimi anni. LeBron James ed Anthony Davis vorrebbero nuovamente lottare per il titolo, ma è difficile impensierire le squadre più forti. Per questo motivo, i Lakers stanno programmando una rivoluzione, ma ci vorrà tempo prima di metterla in pratica. È possibile che LeBron giochi ancora un paio di stagioni in California, prima di decidere se chiudere la carriera o proseguire.

Davis ha un contratto fino al 2027, ma potrebbe decidere di estenderlo fino al 2028 esercitando l’opzione di un anno a sua disposizione. In questo momento, AD e James sono sicuramente i leader della squadra e riescono ad influenzare la dirigenza anche sul mercato. Sembra proprio che la coppia, fresca di titolo olimpico a Parigi, non voglia più un giocatore. Davis e LeBron avrebbero chiesto di cederlo, ma l’operazione non è così semplice come qualcuno potrebbe pensare.

Lakers: James e Davis chiedono la cessione di D’Angelo Russell

Il futuro di D’Angelo Russell potrebbe essere lontano da Los Angeles. Questa è l’indiscrezione riportata da ‘Bleacher Report’ nelle ultime ore. Sembra che LeBron James ed Anthony Davis vogliano un altro playmaker e che l’allenatore JJ Reddick sarebbe stato già avvertito. Secondo le due stelle dei Los Angeles Lakers, Russell non sarebbe il giocatore ideale per esaltare le loro caratteristiche e, per questo motivo, avrebbero chiesto alla dirigenza di cambiare il giocatore in cabina di regia.

Russell è tornato ai Lakers nel 2023, dopo aver giocato con i gialloviola anche ad inizio carriera per un paio di stagioni. Sembra che sia il principale candidato a lasciare Los Angeles, sostituito da un playmaker con caratteristiche diverse. Davis e James vorrebbero un giocatore più capace di giocare con la squadra, con qualche punto in meno nelle mani, ma con più abilità negli assist. La dirigenza è già al lavoro per trovare il giocatore giusto per organizzare uno scambio, ma non sarà un’operazione semplice.

Russell ha un contratto in scadenza a fine stagione da 18 milioni di dollari, uno stipendio piuttosto elevato. Per questo motivo, i Los Angeles Lakers stanno cercando di capire quale potrebbe essere la soluzione giusta prima di tuffarsi nel mercato. Davis e James sono a favore di una rivoluzione tecnica che parta dal playmaker, quindi hanno dato l’ok per sacrificare Russell, da sostituire con un giocatore più adatto a sposare le caratteristiche delle stelle del roster.