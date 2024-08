Vasseur gela la Ferrari: “Non sarà facile”

Frederic Vasseur non è positivo quanto altri riguardo le chance di successo della Ferrari, ecco cosa ha detto il manager francese

Archiviata la parentesi in Olanda, la Formula 1 riparte questo fine settimana da Monza per il Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento della stagione 2024. Un weekend che, ovviamente, i tifosi della Ferrari aspettano con grande entusiasmo, e con la speranza che sul gradino più alto del podio possa salire uno dei due piloti del Cavallino Rampante. Ma quante chance di successo ha effettivamente il team di Maranello?

Secondo esperti ed addetti ai lavori, la caratteristiche del tracciato brianzolo ben si addicono a quelle della Rossa. Tanto che Charles Leclerc e Carlos Sainz potrebbero davvero contendere la vittoria a McLaren e Red Bull. Ne è convinto ad esempio Fernando Alonso che, a margine della gara a Zandvoort, ha indicato la Ferrari come favorita sia Monza che nell’appuntamento successivo in Azerbaijan.

“Ferrari sarà l’auto da battere a Monza e Baku, specie dopo quello che abbiamo visto lo scorso anno in Italia. Mi piacerebbe essere nella loro condizione… Credo che nelle prossime gare Mercedes sarà più altalenante, ma McLaren, Red Bull e Ferrari saranno sempre in lotta per il podio”, aveva affermato l’asturiano ai microfoni di ‘AS’.

Ferrari in per la vittoria a Monza? Vasseur frena gli entusiasmi: le sue parole

Alle parole di Alonso, tuttavia, si sono succedute quelle del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, il quale ci ha tenuto a frenare gli entusiasmi. “Se sta cercando di fare pressione, deve essere sicuro di non capitare sul suo Twitter“, ha detto scherzando il francese riferendosi alle parole del due volte campione del mondo. Poi si è fatto più serie e si è cimentato in una sua personale analisi.

“Non ho bisogno che qualcuno mi dica se siamo i favoriti o meno. Noi avremo sempre lo stesso approccio, sperando che nei prossimi due o tre eventi saremo più in forma. L’anno scorso eravamo molto più in forma su questo tracciato. Credo che, ancora una volta, sia una questione di dettagli”, ha aggiunto Vasseur. Che poi ha riconosciuto che il layout della pista italiana sarà un fattore a vantaggio delle vetture di Maranello evidenziando come il fatto che le rosse siano più veloci nelle curve corte potrebbe aiutare.

Come dicevamo, però, il boss del Cavallino ci tiene a mantenere i piedi per terra. Pertanto ha anche sottolineato l’enorme vantaggio con cui Lando Norris ha chiuso il GP d’Olanda. “Significa che abbiamo molto lavoro da fare. E non andrò mai a Monza, Baku o altro con la sensazione che sarà facile“. Staremo a vedere.