Campione costretto al ritiro a 33 anni: ha difficoltà finanziarie

Ultim’ora che lascia di sasso il mondo dello sport ed i suoi tifosi: l’atleta si ritira dalle scene per difficoltà finanziarie

Una di quelle notizie che, a dire il vero, difficilmente si sentono in giro. Anche se, allo stesso tempo, fanno decisamente molto rumore visto che, appunto, non si ascoltano quasi mai. Soprattutto per un motivo a dir poco “anomalo” per atleti che guadagnano nella loro carriera.

Tutto questo, però, non è il caso di Darren Stewart. Il volto noto della MMA ha deciso di ritirarsi dalle scene, per sempre. Lo ha fatto a 33 anni appendendo, definitivamente, i guantoni da combattimento al chiodo. L’annuncio ha spiazzato il mondo dello sport ed, in particolar modo, i suoi tifosi. Gli stessi che si aspettavano di tutto, ma mai un suo ritiro.

Lo ha fatto con un post che ha pubblicato, nella serata di martedì 27 agosto, sul suo account ufficiale di Instagram in cui ha spiegato il motivo di questa sua scelta. L’ex atleta, infatti, non può continuare a svolgere questo sport per problemi finanziari.

MMA, Stewart si ritira a 33 anni: “Ho problemi finanziari”

Nonostante abbia pensato di abbandonare la MMA ha deciso di tenere una finestra aperta per un altro sport ovvero la boxe. Nel post ha rivelato di aver preso questa decisione difficile, a quanto pare, a dir poco inevitabile. Poi ha rivelato: “Sono andato avanti fino a quando ho potuto, ma non ce la faccio più a sopravvivere. Avrei dovuto investire i miei soldi in qualcosa, ma ho una famiglia e devo badare a loro“.

Come riportato in precedenza, però, chiudere con il mondo del combattimento proprio non gli va. Ed è per questo motivo che è disposto ad optare per un altro sport. A patto che gli venga dato un importante aiuto finanziario che, però, ancora non ha ricevuto. La boxe potrebbe essere il suo futuro, mentre la MMA il suo passato. Potrebbe continuare solo insegnando con lezioni alle nuove leve ma farlo come mestiere principale assolutamente no.

Insomma, Stewart vuole cercare un secondo sport che gli permetta di poter aiutare economicamente la sua famiglia. Non sono mancati i ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che lo hanno sostenuto e tifato per lui in tutti questi anni. Stewart ha debuttato ufficialmente 10 anni fa.

🚨 Darren “The Dentist” Stewart, a veteran of both UFC and Cage Warriors, has announced his retirement from MMA. He steps away with a professional record of 16 wins and 10 losses, including 14 memorable fights in the UFC. Wishing you a happy retirement, @Darren_mma 🙏 pic.twitter.com/6JzeIL9qSC — Anjum Brown (@anjumbrownlife) August 28, 2024

Sono stati 11 i combattimenti ufficiali, mentre 14 le apparizioni UFC. Si è tolto la soddisfazione di vincere 50.000 dollari per la “notte del combattimento”contro Maki Pitolo ed Eric Spicely, senza dimenticare il premio “Fight of the Night” vinto contro Julian Marquez.