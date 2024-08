CHIUSO il Calciomercato, Osimhen ancora a Napoli

Ultimo giorno di trattative di questa sessione estiva di calciomercato da seguire con il consueto live della redazione di SPORTITALIA.

00:48 Al Ahli, Ivan Toney ha firmato con il club saudita

00:00 Napoli, nessuna cessione per Osimhen. Il centravanti europeo resta in azzurro in attesa di una possibilità in Arabia Saudita.

23:48 Sampdoria, fatta per Marco Silvestri dall’Udinese.

23:15 Roma, ufficiale Kone. Con un comunicato sul proprio sito la Roma ha ufficializzato l’arrivo di Manu Kone dal Boeussia Mönchengladbach.

23:00 Napoli, ufficiale Gilmour. Con un comunicato sui propri profili social, il Napoli ha annunciato l’acquisto dal Brighton di Billy Gilmour.

22:30 Roma, ufficiale la cessione di Bove. Con un comunicato sul proprio sito, la Roma ha annunciato la cessione alla Fiorentina di Edoardo Bove.

21:50 Fiorentina, ufficiale Gosens. La Fiorentina ha depositato il contratto di Robin Gosens. L’ex Union Berlino è ufficialmente un giocatore viola.

21:45 Milan, ufficiale Tammy Abraham. L’ex attaccante della Roma è ufficialmente un giocatore del Milan, indosserà la maglia n.90.

21:40 Fiorentina, Bove è arrivato a Firenze. Il centrocampista che arriva dalla Roma è arrivato poco fa in stazione.

21:05 La Roma ufficializza Saelemaekers. Con un post sui propri profili social la Roma ha ufficializzato l’arrivo di Alexis Saelemaekers dal Milan.

21:00 La Fiorentina ufficializza Cataldi. Con un post sui propri profili social la Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Danilo Cataldi dalla Lazio.

20:51 Ascoli, fatta per il trasferimento in prestito dal Modena di Luca Tremolada.

20:50 Il Napoli ufficializza McTominay. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Scott McTominay dal Manchester United.

20:30 Il Parma ufficializza Mandela Keita. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Mandela Keita.

19:30 La Cremonese ha preso Ceccherini dal Verona

Gianmarco Ferrari, svincolato dal Sassuolo, firmerà per la Salernitana

Akpa-Akpro verso l’Hellas Verona

18:30 – Bennacer si allontana dall’Olympique Marsiglia. Di conseguenza più difficile anche l’arrivo di Rabiot

18:22 – Idea Perisic per il Monza

18:00 – Ufficiale l’arrivo di Casale al Bologna

17:39 – Ufficiale l’arrivo di Kevin Bonifazi al Lecce

17:35 – Ufficiale l’arrivo di Tomas Palacios all’Inter

17:05 – L’Atalanta vuole rinforzare l’attacco in queste ultime ore ed è interessata anche a Stephan El Shaarawy. Nella lista della Dea, oltre al romanista, ci sono anche Raspadori e Zhegrova del Lille

16:28 – Fiorentina scatenata: arriva Gosens in prestito oneroso a 500 mila euro con obbligo di riscatto a 7.5 milioni

16:13 – Nessun problema per l’arrivo di Gaetano al Cagliari. Il giocatore si unirà ai rossoblù nella trasferta di Lecce

16:03 – Ufficiale l’arrivo di Vos al Milan, giocherà nel Milan Futuro

15:58 – Ufficiale l’arrivo di Matias Moreno alla Fiorentina

15:40 – Manu Koné è arrivato a Roma, pronto per il trasferimento in giallorosso dal Gladbach

15:33 – Osimhen, si allontana l’Al Ahli. Si riapre la pista Chelsea?

15:19 – Napoli, dopo McTominay nuovo rinforzo dalla Premier: arriva anche Gilmour. Visite mediche in Inghilterra, poi l’arrivo in Italia.

15:00 – Milan, Fonseca in conferenza stampa: “Rabiot? Non parlo di giocatori non miei”.

14:23 – Rabiot-Milan possibilità percorribile qualora i rossoneri cedessero Bennacer. Sull’algerino l’Atletico Madrid e il Marsiglia.

14:00 Bove, a sorpresa si inserisce la Fiorentina.

13:30 Bennacer e Jovic lasciano Milanello. Futuro lontano dal rossonero?

12:44 – Juventus, Hasa si trasferisce al Lecce.

12:40 – Napoli fiducioso: l’affare Gilmour si può fare.

12:15 – Al Ahli, si lavora per Osimhen. In caso di fumata nera assalto a Toney. Il club saudita prova a chiudere uno di questi due giocatori.

12:05 – La Fiorentina cerca un centrocampista: mirino su Cataldi della Lazio.

11:45 – Scambio tra Carrarese e Vicenza: il club toscano prende Cavion e cede ai veneti Della Latta.

11:15 – Atalanta, si sblocca la cessione di Bakker: va in prestito secco al Lille.

11:00 – Tammy Abraham è atterrato a Milano. Di seguito il video: 15ad6aa5-0402-4788-82cb-2092a28d91f0

10:10 – Alexis Saelemaekers atterrato a Fiumicino. Pronto alla nuova avventura con la maglia della Roma.

10:00 – La Roma continua i contatti con il Borussia per Manu Kone. I giallorossi hanno un accordo con il giocatore e stanno lavorando per arrivare a definire l’operazione con il club tedesco per anticipare la concorrenza di altri club interessati.

09:47 – Atalanta, Mitchel Bakker non convinto della destinazione Lille. Operazione al momento bloccata.

09:40 Alfredo Pedullà fornisce un aggiornamento sul Napoli: “Occhio alle sorprese delle ultime ore. E quella relativa a Billy Gilmour potrebbe essere clamorosa, ve l’abbiamo svelata nella notte con un tweet delle 2,25. Il Napoli sta meditando di tornarci con forza, proprio per questo motivo è stata messa in stand-by la trattativa con la Juventus per Arthur, non sarebbe complicato trovare un accordo. Tutto questo perché il Napoli sta chiudendo la cessione di Osimhen, sempre più vicino all’Al Ahli malgrado il tentativo disperato del Chelsea. Operazione da 75-80 milioni più bonus con ingaggio stratosferico da almeno 35 milioni a stagione (contratto quadriennale). Nell’accordo presente una clausola liberatoria come svelato ieri. E così il Napoli avrebbe la forza economica per tornare su Gilmour che sta spingendo sempre più per lasciare il Brighton malgrado l’infortunio di O’Riley. E confida di essere accontentato, il Napoli spera di andare fino in fondo”.

9:30 – L’Al Ahli è convinto di avere accontentato Osimhen in ogni sua richiesta, accordo economico compreso e clausola rescissoria. Si attende il via libera dell’attaccante per concretizzare l’operazione.

9:15 – Altro aggiornamento di mercato in questa ultima giornata della sessione estiva: la Fiorentina a sorpresa torna sull’esterno offensivo Ruben Vargas.

9:00 – L’Al Ahli si avvicina sempre di più a Victor Osimhen. Nella notte l’anticipazione di Alfredo Pedullà. Sono ore calde per il possibile passaggio del nigeriano al club saudita. In quel caso il Napoli rilancerebbe per Gilmour.

8:30 – Samuel Gigot è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore è sbarcato pochissimi minuti fa a Fiumicino con un volo diretto da Marsiglia.

7:30 – Danso-Roma non si farà. Il difensore non ha superato le visite mediche con il club giallorosso.