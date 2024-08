Momento storico per Schumacher: fan commossi

Tifosi commossi per la foto apparsa sul web: momento storico per il sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher

La data da cerchiare in rosso sul calendario per ogni tifoso della Rossa di Maranello che si rispetti è il Gran Premio d’Italia. Per tifosi della Ferrari recarsi a Monza per il Gran Premio casalingo è come andare in pellegrinaggio al tempio della velocità e del motorsport per eccellenza.

Non per nulla, tutti i piloti che hanno avuto tra le mani il volante di una rossa non hanno mai nascosto che le emozioni e i brividi che scatena sfrecciare a 300 km/h a Monza, dal rettifilo di partenza fino alla Curva parabolica, passando per le chicane, le curve di Lesmo e la variante Ascari, non le regala nessun altro circuito al mondo.

L’atmosfera, poi, è unica e coinvolgente. Un autentico ‘muro rosso’ in delirio e bruciante di passione per il ‘ Cavallino Rampante’ fa da cornice alle monoposto che si sorpassano e si controsorpassano quasi come nella MotoGp (Monza è, con Spa, la pista dove per la sua bassa tortuosità si raggiungono le più alte velocità).

Non c’è il minimo dubbio. Trionfare a Monza è qualcosa di impagabile, quasi quanto vincere il titolo iridato. Lo sa bene Michael Schumacher che a Monza era di casa e per il quale ricorre un anniversario storico.

Schumacher diventa campione del mondo per la prima volta: il post che commuove i fan

L’insperato podio (Charles Leclerc) a Zandvoort e gli aggiornamenti per la tappa brianzola del Mondiale di Formula 1 alimentano le speranze dei tifosi di vedere la Rossa di Maranello trionfare nel Gran Premio di casa. Sono, invece, quasi ridotte al lumicino quelle di festeggiare il titolo iridato che in casa Ferrari manca dal 2007 quando a laurearsi campione del mondo è stato il finlandese Kimi Raikkonen.

Nel frattempo i fan della Ferrari si rifanno gli occhi e li inumidiscono di lacrime nell’ammirare il loro immortale idolo Michael Schumacher immortalato nel momento in cui conquista il secondo dei suoi sette titoli iridati. “Nel 1995 Michael Schumacher diventa il primo pilota tedesco a diventare campione del mondo di Formula 1 per due volte consecutive“, recita la didascalia a corredo del post pubblicato su ‘X’ dall’account Charlie Ellington.



All’epoca Schumi correva per la Benetton motorizzata Renault, il cui team principal era Flavio Briatore, ma a fine stagione sarebbe sbarcato a Maranello dove avrebbe arricchito la sua collezione di titoli iridati. Insomma, un momento storico, uno spartiacque nella carriera dello sfortunato campione tedesco che non poteva non commuovere i suoi fan. Schumacher manca tantissimo ai suoi fan e a tutto il Circus della Formula 1: lo si capisce proprio dalle commosse reazioni che suscita il ricordo di un qualsiasi momento della sua ineguagliabile carriera.