Napoli, Manna: “Osimhen? Non penso che andrà in Arabia. Lui non vuole stare a Napoli”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha rilasciato una intervista ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio del match contro il Parma, gara valida per la terza giornata di Serie A: “Siamo sicuramente contenti, i tifosi devono essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Nonostante le difficoltà della stagione, il mercato bloccato da alcune dinamiche, il presidente ci ha dato la possibilità di investire e inserire elementi importanti che ci daranno una mano”.

Napoli, Manna su Osimhen

Ci sono ancora degli spazi per il reintegro di Osimhen o per la cessione?

“La situazione è molto chiara, fin dalla fine della scorsa stagione. Victor ha espresso l’assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare per il Napoli, e noi abbiamo provato ad assecondarlo. Poi c’è una domanda e un’offerta, pensavamo di aver concluso una trattativa, ma non è andata a buon fine. Abbiamo acquisito Lukaku, tenuto Raspadori e Simeone e non era scontato. In questo momento manteniamo la nostra linea di coerenza tenuta fin dall’inizio: lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte”.

C’è ancora una possibilità di cessione?

“Il calciomercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni ma io non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di calciomercato”.

Ancora Manna

De Laurentiis ha speso davvero tanto questa estate, ci racconta?

“Avevamo le idee chiare fin dall’inizio e penso si sia visto altrimenti nell’ultima settimana non fai queste operazioni. Aspettavamo la cessione di Victor per finanziare questa operazioni, ma la cessione non è arrivata e il presidente s’è assunto la responsabilità di investire per ripartire. S’è assunto il rischio d’impresa, è stato incredibile. Ci ha dato una mano, siamo stati un po’ lunghi ma ci ha soddisfatto”.

Perché Folorunsho reintegrato?

“La sua è una dinamica diversa, è un calciatore che io ritengo importante. Ha firmato un contratto di cinque anni, poi ci sono state delle dinamiche di mercato e tutti abbiamo fatto delle scelte. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma siamo completi e resteremo coerenti con quanto fatto finora”.

Qual è la situazione di Mario Rui?

“Ha avuto delle opportunità, non sono andate in porto. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”.