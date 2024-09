Affare fatto in MotoGP, ha firmato con la Honda: puntano tutto su di lui

Quando una porta si chiude, l’asfalto dell’innovazione si apre. La Honda realizza un nuovo affare di esperienza

Nel corso della carriera di uno sportivo professionista di alto livello, arriva inevitabilmente un momento in cui la decisione di ritirarsi dalle competizioni si impone. Questa fase, sebbene intrisa di una naturale malinconia, può rappresentare un’opportunità di riflessione e crescita per tutte le parti coinvolte. Il ritiro, quando avviene con serenità e in accordo con le proprie ambizioni future, permette al campione di congedarsi con dignità e con la consapevolezza di aver dato tutto, mentre il team può guardare al futuro con nuovi obiettivi.

Takaaki Nakagami ha recentemente annunciato la fine della sua carriera come pilota attivo in MotoGP al termine della stagione 2024, segnando la conclusione di un’importante capitolo della sua vita sportiva. Il giapponese, che ha gareggiato con il team Idemitsu LCR dal 2018, ha condiviso le ragioni dietro la sua decisione, dichiarando: “Ho deciso di concludere la mia carriera di pilota di MotoGP al termine della stagione 2024. Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i fan che mi hanno sostenuto calorosamente. Vorrei anche ringraziare Idemitsu e Honda per il loro sostegno per tanto tempo”.

A partire dal 2025, Nakagami entrerà a far parte del programma di sviluppo della Honda Racing Corporation (HRC), dove metterà a frutto i suoi sette anni di esperienza in MotoGP come collaudatore. Il pilota giapponese ha espresso la sua soddisfazione per questo nuovo incarico.

“Dal 2025 sarò coinvolto nello sviluppo delle moto HRC. È gratificante mettere a frutto i miei sette anni di esperienza in MotoGP e sono entusiasta di questo nuovo capitolo”. Questa dichiarazione evidenzia come Nakagami non abbia abbandonato il mondo delle competizioni, ma si sia semplicemente spostato su un ruolo altrettanto cruciale dove potrà contribuire in modo significativo al progresso delle moto Honda in MotoGP.

Nakagami saluta le corse e abbraccia il ruolo di collaudatore

Il legame tra Nakagami e il team LCR, guidato da Lucio Cecchinello, non è destinato a spezzarsi con la fine della carriera da pilota del giapponese. Anzi, come ha sottolineato lo stesso Cecchinello nelle parole riportate da’Gpone.com’, la relazione si trasformerà ma continuerà a essere forte e significativa: “Non è un addio, ma un arrivederci a molto presto. Il nostro legame con Nakagami non è finito, sta solo per trasformarsi, perché continueremo a vederlo all’interno del programma di sviluppo HRC in MotoGP”.

Le parole di Cecchinello lasciano trasparire non solo l’aspetto emotivo di questa separazione, ma anche il forte senso di continuità che caratterizza la collaborazione tra Nakagami e il team. Cecchinello ha infatti aggiunto che gli ultimi sette anni sono stati importanti per la famiglia LCR. “Taka è un pilota bravo e veloce e una persona fantastica”.

Queste dichiarazioni dimostrano quanto Nakagami sia stato apprezzato non solo per le sue abilità di guida, ma anche per le sue qualità umane, che hanno lasciato un segno profondo all’interno della squadra. Per Honda, trattenere il nipponico all’interno della propria orbita rappresenta un affare vantaggioso.

La casa giapponese potrà infatti contare sull’esperienza di un pilota che conosce profondamente le dinamiche della MotoGP e che può fornire un contributo fondamentale allo sviluppo delle moto. Il passaggio di Nakagami al ruolo di collaudatore HRC è dunque non solo una naturale evoluzione della sua carriera, ma anche una strategia vincente per Honda, che continua a investire su una risorsa preziosa per il futuro delle sue competizioni.

Infine, il vuoto lasciato da Nakagami nella formazione del team Idemitsu LCR sarà presto colmato, con il thailandese Somkiat Chantra che sembra essere in pole position per prendere il suo posto.