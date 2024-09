L’Hellas Verona espugna Marassi: 2-0 al Genoa, Tchatchoua e Tengstedt in gol

L’Hellas Verona torna a vincere: 2-0 al Genoa al termine di una grande prestazione dei gialloblu. Di Tchatchoua e Tengstedt le reti che regalano i tre punti a Zanetti.

Nel primo tempo ci sono poche occasioni. Quella migliore capita alla mezzora ai veneti, con Harroui che supera Badelj e conclude di prima intenzione ma Gollini non si fa sorprendere e respinge. Nel recupero rischia Harroui per un intervento col piede a martello su Vogliacco ma per Ayroldi é solo giallo.

Nel secondo tempo ecco l’uno-due micidiale del Verona. Cross di Lazovic, Gollini non è perfetto, Tchatchoua calcia a botta sicura portando in vantaggio il Verona. Il raddoppio scaligero arriva pochi istanti più tardi con un rigore causato da Thorsby dopo un cross di Dawidowicz. Tengstedt non sbaglia dal dischetto. Finisce così, 6 punti per la squadra di Zanetti.