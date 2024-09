Roma, allo Stadium per iniziare il cambio marcia

Partenza in salita per Daniele De Rossi e la sua Roma: i giallorossi hanno ottenuto un punto in due partite contro Cagliari ed Empoli. Due prove sostanzialmente opache nello sviluppo complessivo, denotando una scarsa concentrazione nella copertura degli spazi.

Quella di domenica doveva essere la festa di Dybala, dopo la sua permanenza all’Olimpico. Ma i toscani di D’Aversa hanno teso la trappola.

L’esperimento di schierare insieme Soulè e Dybala non ha funzionato. E domenica c’è la Juve di Motta lanciatissima. Serve un cambio di marcia, quantomeno nella grinta.